Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO se enfrentan este domingo 1 de agosto por la tercera jornada de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. El escenario de este partido será el Estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 3.30 p. m., con transmisión por TV a cargo de Gol Perú. Puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso desde La República Deportes, que te ofrece las alineaciones confirmadas de cada equipo, el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado con videos de los goles.

Alianza Lima vs. Sport Boys: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Sport Boys ¿Cuándo juegan? Domingo 1 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

El compromiso Alianza Lima vs. Sport Boys empezará a las 3.30 p. m. de Perú. Para verlo desde otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Alianza Lima quiere volver a la senda del triunfo en la Fase 2 de la Liga 1. El equipo íntimo apenas pudo empatar sin goles contra Alianza Universidad la fecha pasada, resultado poco favorable para sus aspiraciones de ocupar el primer lugar de la tabla.

Su rival será el Sport Boys, que consiguió un valioso triunfo 2-1 sobre Ayacucho FC en los últimos minutos de dicho encuentro. El conjunto rosado necesita seguir sumando para no complicarse con el descenso a final de temporada, situación que aqueja a la Misilera año tras año.

Alianza Lima y Sport Boys jugaron en mayo de este año. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Sport Boys?

En territorio peruano, el duelo Alianza Lima vs. Sport Boys será transmitido por la señal de Gol Perú, mientras que para el extranjero la cobertura estará a cargo de su canal principal, GolTV Latinoamérica.

Perú: Gol Perú

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Español, Perú Mágico

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Chile: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Argentina: GolTV Latinoamérica

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Internacional: GolTV Play, Fanatiz Internacional.

Posible formación de Alianza Lima vs. Sport Boys

Alianza Lima: Campos, Portales, Míguez, Vílchez, Lagos, Mora, Ballón, Concha, Moyano, Aldair Rodríguez, Arley Rodríguez.

DT: Carlos Bustos.

Sport Boys: Álvarez, Fuentes, Torrejón, Carranza, Bolívar, Nungaray, Ramírez, Uribe, Chávez, Villamarín, Penco.

DT: Gustavo Álvarez.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Boys ONLINE?

Si no quieres perderte el cotejo Alianza Lima vs. Sport Boys por internet, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde podrás tener a la mano toda la programación de este operador, incluido Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias del duelo en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará en el Estadio Iván Elías Moreno, recinto deportivo ubicado en el distrito limeño de Villa el Salvador.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.