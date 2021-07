Universitario vs. Carlos Mannucci EN VIVO juegan por la tercera fecha de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. El escenario de este compromiso será el Estadio Miguel Grau del Callao, desde la 1.15 p. m., con transmisión a cargo de Gol Perú.

Universitario vs. Carlos Mannucci: ficha del partido

Partido Universitario vs. Carlos Mannucci ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 31 de julio ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Miguel Grau ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Universitario vs. Carlos Mannucci?

El horario programado para el inicio del partido Universitario vs. Carlos Mannucci es desde la 1.15 p. m. en territorio peruano. Consulta aquí la hora para ver el encuentro desde otros países.

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Estados Unidos: 12.15 p. m. (ET) / 11.15 a. m. (PT)

Bolivia: 2.15 p. m.

Chile: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

Universitario no quiere perder el paso en la Liga 1 y en esta tercera jornada saldrá a ganar por segunda fecha consecutiva frente a un Carlos A. Mannucci que llega con una racha de dos derrotas al hilo, la última en la final de la Copa Bicentenario.

El equipo crema se sacó el clavo del empate en el debut de esta Fase 2 al derrotar por la mínima a UTC en el duelo previo. Hernán Novick, goleador merengue en el año, le dio el triunfo a su club tras volver luego de una suspensión.

La escuadra carlista, por su parte, cayó ante Sporting Cristal en la definición del título de la Copa. El elenco trujillano se quedó sin chances de llegar a la Copa Sudamericana por esta vía, de modo que ahora deberán intentar alcanzar un cupo para torneos internacionales con el puntaje acumulado en la tabla general.

Cinco veces se han enfrentado Universitario vs. Carlos A. Mannucci desde el 2019, año del regreso de los carlistas a la máxima categoría. El balance de dichos cruces es de dos partidos ganados para los estudiantiles, uno para los norteños y dos empates.

Formaciones probables Universitario vs. Carlos Mannucci

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas; Murrugarra, Barreto, Guarderas; Novick, Quintero y Valera.

DT: Ángel Comizzo.

Carlos A. Mannucci: Heredia; Rabanal, Godoy, Benincasa, Lutiger; Barco, Dioses, Núñez, Rodríguez, Fernández y Noronha.

DT: Pablo Peirano.

¿En qué canal ver Universitario vs. Carlos Mannucci?

En territorio peruano, el partido Universitario vs. Carlos Mannucci será transmitido por la señal de Gol Perú, mientras que para el extranjero la cobertura estará a cargo de su canal principal, GolTV Latinoamérica.

Perú: Gol Perú

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Español, Perú Mágico

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Chile: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Argentina: GolTV Latinoamérica

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Internacional: GolTV Play, Fanatiz Internacional

¿Cómo ver ONLINE Universitario vs. Carlos Mannucci?

Si no quieres perderte el partido Universitario vs. Carlos A. Mannucci por internet, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde podrás tener a la mano toda la programación de este operador, inlcuido Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias del duelo en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Universitario vs. Carlos Mannucci?

El escenario de este partido Universitario vs. Carlos Mannucci será el Estadio Miguel Grau del Callao, recinto deportivo que funciona como sede para los encuentros de esta Fase 2 del torneo.

Historial reciente de Universitario vs. Carlos Mannucci

De los cinco partidos Universitario vs. Carlos Mannucci que ambos clubes han jugado desde el regreso del conjunto carlista a primera división, los cremas ganaron dos, perdieron uno y empataron los dos restantes.

Universitario 0-0 Carlos Mannucci | 23.05.21

Carlos Mannucci 2-2 Universitario | 22.09.20

Carlos Mannucci 1-0 Universitario | 25.08.19

Universitario 2-0 Carlos Mannucci | 06.07.19

Universitario 1-0 Carlos Mannucci | 10.03.19.

