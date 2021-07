Pablo Carreño conquistó la medalla de bronce en el torneo de tenis de Tokio 2020 después de ganar al serbio Novak Djokovic, quien se quedó sin preseas en los Juegos Olímpicos.

Ante un irreconocible Djokovic, Carreño se impuso por 6-4, 6-7 (6/8) y 6-3 para lograr la 13ª medalla del tenis español en unos JJ. OO. y la cuarta en el torneo individual masculino tras las obtenidas por Jordi Arrese (plata en 1992), Sergi Bruguera (plata en 1996) y Rafael Nadal (oro en 2008).

Afectado aún por la derrota de la víspera contra Alexander Zverev, por el cansancio (era su 9º partido en una semana, contando el dobles mixto, y el 7º en apenas 72 horas) y por el sol abrasador a primera hora de la tarde, Djokovic comenzó incapaz de meter primeros servicios (solo un 40%) y con diez errores no forzados en el primer set.

Con esos números es casi imposible ganar a este nivel y, lógicamente, Carreño lo aprovechó para apuntarse la primera manga, sin hacer tampoco un juego extraordinario, ya que con devolver la pelota y esperar el fallo del serbio tenía suficiente en muchos momentos para ganar el punto.

En el segundo set, Novak Djokovic mejoró su servicio y eso le permitió igualar el partido y estar a dos bolas de forzar el tercer set (0-30 con 5-4 a favor), pero Carreño reaccionó y llevó el desenlace al ‘tie break’, donde contaría además con un ‘match ball’, pero lo dejó escapar y el serbio no perdonó para igualar el partido.

Pese a ganar el set, Djokovic seguía sin jugar a su nivel y cuando Carreño le quebró el servicio y se colocó 3-0 en el tercer set, el temperamento del serbio le volvió a jugar una mala pasada: primero lanzó su raqueta a la grada (vacía) tras no llegar a una pelota y después la destrozó después de perder un juego contra el poste de la red.

“Lamento no haber ganado una medalla para mi país. (…) Así son los deportes. Lo he dado todo, lo que fuera que me quedaba en el tanque, que no era mucho; lo he dejado todo en la pista “, dijo el serbio en conferencia.

Con información de AFP.

