Luego de obtener su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, el judoca portugués Jorge Fonseca no solo se dio un tiempo para agradecer el apoyo de los hinchas de su país, sino que también lanzó un duro dardo para unas marcas deportivas en específico, quienes según él, le habían espetado que no tenía la calidad suficiente como para ser patrocinados por ellos .

“Estoy muy agradecido con todos los portugueses que me apoyaron y me enviaron mensajes por Instagram. Me siento muy feliz de haberlos representado. Sentí su cariño y no tengo más que agradecerles. No soy el más popular, pero conseguí el objetivo”, empezó declarando en rueda de prensa el judoca Jorge Fonseca.

Acto seguido, le ‘dedicó' su medalla de bronce a las marcas deportivas. “No me quiero olvidar, quiero dedicar mi medalla a Adidas y Pumas, que decían que no tenía calidad para patrocinarme . Soy bicampeón del mundo, tercero en los Juegos Olímpicos, ¿qué más necesito? Esta medalla se las dedico. Y un beso grande”.

Esta es la primera medalla que Portugal consigue en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Tras el logro de Jorge Fonseca, el país europeo se encuentra ubicado en la casilla 55 del medallero olímpico de este torneo.

