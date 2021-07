Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 nos siguen dejando lecciones a través de los mensajes de nuestros representantes, quienes cumplen su trabajo en las distintas disciplinas, pero sienten que siempre falta algo más, que escapa a sus posibilidades, para llegar a la élite mundial.

Las veleristas Paloma Schmidt y María Belén Bazo dialogaron con La República para hacer un balance de su paso por Japón. Paloma se ubicó en la posición número 36 con 265 puntos tras diez carreras disputadas, mientras que María Belén finalizó en el puesto 13, siendo la segunda mejor del continente.

“Felizmente salvamos la semana con la cabeza en alto, fue una semana dura. Comenzó bien y en el medio no fue como esperaba, sobre todo en decisiones tácticas, pero contenta porque siento que lo di todo, a pesar de las dificultades y de los malos números, salí con muchas ganas”, señaló Schmidt.

Paloma reveló que su preparación estuvo marcada por un proceso lleno de obstáculos logísticos, económicos y mentales. La competidora de Vela Laser Radial no pudo contener las lágrimas cuando recordó a sus seres queridos y a aquellos que la alentaron a miles de kilómetros de distancia.

“Gracias, inmensamente gracias. Es increíble todo el apoyo que se siente. A mi familia, a mis amigos, no tengo palabras, porque son todo, me han acompañado, han estado conmigo y es lindísimo sentir el cariño. Me hicieron un video cuando empezaba esto y lloro otra vez de acordarme”, agregó.

París 2024 es el siguiente objetivo de los deportistas peruanos. Schmidt compitió en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. ¿Participará en los próximos Juegos? “No lo descarto, pero todavía no lo decido. Quiero alejarme un poquito, tomar decisiones con la cabeza en frío, no apresurada en emociones”, confesó la velerista de 34 años.

Futuro prometedor

María Belén Bazo debutó en los Juegos Olímpicos brillando con luz propia en el windsurf femenino RS:X. La deportista nacional de 22 años estuvo cerca de lograr el objetivo de inscribir su nombre en el top ten.

“Bastante feliz con el resultado, fue una semana difícil, dejé todo en la cancha, no me rendí ni en una sola regata y logré terminar en el puesto trece. Luché hasta el final con la brasilera Patricia Freitas, que quedó primera en toda América, también con la hongkonesa, la de Finlandia, la de Japón, la de España, fue una gran experiencia”, afirmó.

Ella tuvo que entrenar durante un año con el equipo de Holanda para ganar confianza y seguridad. La convivencia con la delegación europea la fortaleció en todos los aspectos; sin embargo, cuando voltea la mirada hacia el Perú, choca contra una dura realidad.

“Los peruanos tenemos mucho talento, mucha garra y muchas ganas de salir adelante, pero para llegar a ser un deportista de alto rendimiento y competir contra los mejores del mundo en unos Juegos Olímpicos, necesitamos más apoyo, más organización y facilidades para que los deportistas puedan dedicarse cien por ciento a entrenar y no luchar contra la burocracia y todos los trámites que nos ponen las federaciones”, manifestó.

Toma nota

Salud mental. Atletas solicitaron mayor atención a los temas psicológicos que afectan el rendimiento deportivo.

Otro nivel. María Belén Bazo se preparó con el equipo de Holanda para los Juegos de Tokio.

