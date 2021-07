Técnico Universitario recibirá a Barcelona SC el sábado 31 de julio. El encuentro se desarrollará en el Estadio Bellavista de Ambato. La última vez que se vieron las caras fue el último 28 de febrero en un choque que culminó con un 3 a 0 a favor del plantel amarillo.

El cuadro torero viene de vencer sin problemas en la primera fecha a Manta FC en su estadio y ahora buscará lo mismo en su visita a Ambato para seguir peleando en la zona alta de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Fabián Bustos no ganan en la altura desde hace once partidos. En el campeonato nacional han cosechado cinco derrotas y cinco empates, mientras en Copa Libertadores perdieron ante The Strongest en la fase de grupos.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Técnico Universitario?

El compromiso es válido por la segunda fecha, de la fase dos, de la LigaPro 2021 y se disputará a partir de las 7.00 p. m. hora local.

Ecuador, Perú, Colombia y México: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.

Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia: 8.00 p. m.

España: 02.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami): 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. Técnico Universitario?

El compromiso se podrá observar a través de GolTV, canal que tiene los derechos de televisión de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador.

Perú: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Play, GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

Argentina: GolTV Latinoamérica

Uruguay: GolTV Latinoamérica.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Técnico Universitario EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para los hinchas que no tienen acceso a señal de TV con un plan contratado, pueden disfrutar del Barcelona SC vs. Técnico Universitario EN VIVO y ONLINE GRATIS desde páginas de transmisión de eventos deportivos gratuitas como Tarjeta Roja.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Técnico Universitario EN VIVO en Tarjeta Roja?

Para VER EN VIVO Barcelona SC vs. Técnico Universitario a través de la página de Tarjeta Rojadebes seguir los siguientes pasos:

Desde tu navegador web ingresa a: www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca y haz clic en Barcelona SC vs. Técnico Universitario

Cierra la publicidad que se abre en otras pestañas

Disfruta del partido.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Si deseas VER Tarjeta Roja por internet gratis solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde cualquier navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, etc.), recuerda que debes contar con una conexión estable a internet para evitar los cortes.