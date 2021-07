Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO se miden este sábado 31 de julio en el Estadio San Marcos por la fecha 10 de la Liga Femenina 2021. La transmisión de este encuentro estará a cargo de Movistar Deportes desde las 3.00 p. m., pero también lo puedes seguir en una cobertura ONLINE vía La República Deportes, que te llevará las alineaciones de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con lo más destacado al término del compromiso.

Universitario vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Universitario vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Sábado 31 de julio ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Movistar Deportes

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Choque de poderes en la Liga Femenina. Universitario y Alianza Lima, líderes del torneo con puntaje perfecto, tienen la gran oportunidad de distanciarse de su eterno rival cuando se midan en el duelo más atractivo por la décima jornada del campeonato.

Cremas y blanquiazules encadenaron nueve victorias seguidas, aunque las merengues llevan ventaja por una mejor diferencia de gol. No obstante, las íntimas puede presumir de ser el único equipo que no ha recibido tantos en lo que va del certamen, condición que intentarán mantener frente a las estudiantiles.

Este clásico enfrentará al mejor ataque del torneo contra la mejor defensa. Foto: composición/Alianza Lima/Universitario

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Lima?

Si quieres ver por televisión el partido Universitario vs. Alianza Lima, sintoniza la señal de Movistar Deportes, canal exclusivo de Movistar TV, donde podrás seguir EN DIRECTO las incidencias de este compromiso.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima vía Movistar Deportes?

Para que no te pierdas el partido Universitario vs. Alianza Lima por la señal Movistar Deportes en territorio peruano, debes sintonizar los siguientes canales en tu operador de Movistar TV:

Satélite: canal 103 (SD) y 803 (HD)

Cable: canal 3 (SD) y 703 (HD)

Star Globalcom (cable): canal 3.

¿Cómo ver ONLINE Universitario vs. Alianza Lima por Movistar Deportes?

Si no quieres perderte el partido Universitario vs. Alianza Lima por internet, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde podrás tener a la mano toda la programación de este operador. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias del duelo en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de Movistar Deportes?

Además de transmitir el partido Universitario vs. Alianza Lima, Movistar Deportes cuenta con los derechos de todos los demás equipos de la Liga Femenina, así como torneos de otros deportes, como la Liga Nacional Superior de Voleibol.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.