El partido Barcelona SC vs. Técnico Universitario se realizará EN VIVO HOY ONLINE GRATIS desde el estadio Bellavista de Ambato, por la jornada 2 de la segunda fase de la LigaPro de Ecuador 2021. La transmisión va por internet vía GolTV a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

El equipo azulgrana, que continuará en puja desde el próximo 12 de agosto en los cuartos de final por la actual Copa Libertadores 2021, visitará al Rodillo Rojo, en su afán también por retener el título local que ganó en 2020.

La fecha 2 de la segunda fase del campeonato ecuatoriano de fútbol, que comenzará este viernes, también pondrá frente a frente a los equipos sorpresas de la actual temporada: Mushuc Runa de Ambato, y 9 de Octubre, de Guayaquil, en el también denominado duelo de técnicos locales, Giovanny Cumbicus y Juan Carlos León, respectivamente.

Con información de EFE.

Barcelona SC vs. Técnico Universitario: ficha del partido

Barcelona SC vs. Técnico Universitario LigaPro de Ecuador ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 31 de julio ¿Dónde? Estadio Bellavista de Ambato ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? GolTV

Barcelona SC vs. Técnico Universitario: ¿a qué hora ver el partido de la LigaPro de Ecuador 2021?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

Barcelona SC vs. Técnico Universitario: ¿en qué canales ver el partido de la LigaPro de Ecuador 2021?

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Perú: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Ecuador: GOLTV Ecuador, GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Argentina: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Chile: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Colombia: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Costa Rica: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario Internacional: GOLTV Play

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en México: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Uruguay: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Técnico Universitario en Venezuela: GolTV Latinoamerica.

Barcelona SC vs. Técnico Universitario: ¿cómo ver el partido EN VIVO en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Técnico Universitario ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Barcelona SC vs. Técnico Universitario por internet, puedes sintonizar la señal de GolTV Play, servicio de streaming que pone a tu disposición toda la programación del canal GolTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, en La República Deportes puedes seguir EN DIRECTO la cobertura gratis.

Barcelona SC vs. Técnico Universitario: posibles alineaciones

Barcelona: Burrai; Castillo, Leon, Riveros, Pineida, Carcelen, Pinatares, Lopez, Cortez, Martínez; y Mastriani.

Técnico Universitario: Perea; Rangel, Guevara, Santacruz; Patta, Bone, Jimenez, Tutalcha; Mejía, Patta Quintero y Pereira.

Barcelona SC vs. Técnico Universitario: ¿dónde se juega el partido de la LigaPro de Ecuador 2021 | Mapa

El lugar donde se disputará el Barcelona SC vs. Técnico Universitario por la jornada 2 de la segunda fase de la LigaPro de Ecuador 2021 es en el estadio Bellavista, ubicado en la ciudad de Ambato, Ecuador.

Barcelona SC vs. Técnico Universitario: ¿dónde ver el partido de la Florida Cup?

Si quieres VER la transmisión del Barcelona SC vs. Técnico Universitario EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes revisar el resumen de puntos al finalizar el cotejo.

