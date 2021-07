Antoine Griezmann se quedaría en Barcelona tras respaldo de Ronald Koeman

Antoine Griezmann, cuya salida del FC Barcelona para la nueva temporada parecía inminente, se quedará en el equipo luego de recibir el aval de la directiva del club y de su entrenador, Ronald Koeman. Así lo informó este sábado la prensa deportiva española, en una decisión catalogada como un “giro radical” en la situación del francés.

De acuerdo con el diario As, el técnico neerlandés quedó convencido con el ‘Principito’ luego de evaluar su actitud en el arranque de la pretemporada. Además, desde la interna del Barça, algunas fuentes indicaron que “no vamos a repetir un Luis Suárez”, agrega el referido medio.

Sport y Mundo Deportivo también apuntaron que la permanencia del atacante galo es prácticamente un hecho y que el cuadro catalán solo lo dejaría ir por una adecuada oferta económica. De igual forma, Philippe Coutinho se mantendría en el plantel a pesar de ser otro de los jugadores cuyo futuro parecía estar lejos del conjunto azulgrana.

Griezmann y Coutinho no han tenido el rendimiento esperado, pero seguirían en club. Foto: Marca

El brasileño, que no ha tenido el rendimiento esperado y actualmente se encuentra lesionado, sigue siendo bien considerado por Koeman como un futbolista “aprovechable en todos los sentidos”, sostiene As. Por ello, la administración del FC Barcelona no lo dejaría partir sin una buena negociación.

En medio de estas recientes especulaciones, Griezmann podría tener una nueva oportunidad para seguir ganándose la confianza de Koeman este sábado, cuando su equipo se mida ante el Stuttgart por el tercer amistoso de preparación antes de su estreno en la Liga Santander contra la Real Sociedad.

