Ángel Comizzo tras caída de Universitario: “No es fácil asimilar la derrota”

Universitario de Deportes tropezó 1-3 frente a su similar de Carlos A. Mannucci, en partido por la fecha 3 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson. Ángel Comizzo tomó la palabra luego de la derrota del club merengue, que en la próxima jornada se medirá contra Sporting Cristal.

“Recién manifestaba que quiero ser un poco cauto, estar más tranquilo para analizar todo de la mejor manera. No es fácil asimilar una derrota ante tanto despliegue de fútbol, de equipo y todo lo que ha mostrado en el campo de juego. Pero el fútbol se gana con goles, no me voy conforme para nada”, declaró Comizzo para RPP.

“Me gustaría analizar mejor el partido, acaba de terminar el partido. Quiero ver cuáles son las ideas dentro de la cancha, qué se hizo, qué se dejó de hacer, a partir de mañana ya veremos como arrancar para el día martes”, manifestó el estratega de Universitario de Deportes.

Universitario se dejó remontar y perdió 1-3 contra Mannucci por la Liga 1 Betsson

Universitario dejó pasar la gran chance de ser el líder de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson al perder 3-1 contra Carlos A. Mannucci por la fecha 3. En el Estadio Miguel Grau. el cuadro crema empezó ganando con gol de Hernán Novick a los 18 minutos, pero en el segundo tiempo fue claramente superado por su rival y pagó caro sus imprecisiones en defensa.

Apenas iniciada la etapa complementaria, ‘Felucho’ Rodríguez puso la paridad con un golazo de tiro libre. Menos de diez minutos después llegaría el 2-1 por obra de Relly Fernández, en tanto que el propio ‘Felucho’ volvió a hacerse presente en la agonía del encuentro para sentenciar el 3-1.

