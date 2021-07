Alessandro Burlamaqui es elogiado por enfrentamiento con Soldado: “No rehuyó ningún duelo”

En su primer partido en el once titular de Valencia, Alessandro Burlamaqui acaparó la atención de muchos y no solo por sus buenas actuaciones en el campo, sino por el temple que demostró pese a ser un nuevo elemento con apenas 19 años.

El mediocampista de la selección peruana sub-20 fue parte de la victoria del equipo de José Bordalás ante Levante por 1-0 , y protagonizó uno de los momentos más tensos al reaccionar ante el peligro que Roberto Soldado generó.

“Alessandro Burlamaqui no rehuyó ningún duelo y se pegó con todo. Jugó al límite del reglamento y desquició a los granotas, que no pararon de sufrir sus entradas y tarascadas constantes”, inició el diario El Desmarque.

“El ariete valenciano (Roberto Soldado) fue a por él a recriminarle tan peligrosa acción. Cualquiera se habría arrugado, Burlamaqui no. Se enfrentó a Soldado como si llevase una década en el élite y lejos de achantarse, no solo no bajó el pistón sino que lo subió”, añadió sobre la actuación del peruano.

Pero al margen de esa jugada, Alessandro Burlamaqui tuvo diversas participaciones que podrían influir para ser considerado por el comando técnico de Valencia, en el inicio de LaLiga Santander.

“Supo interpretar a la perfección todo lo que le pidió Bordalás y respondió a las mil maravillas. No es fácil, mucho menos para un futbolista tan joven como él y que acaba de llegar a la disciplina valencianista” , se lee en el medio citado.

