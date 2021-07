Wilder Cartagena explicó sus motivos para llegar al fútbol de Emiratos Árabes Unidos

La llegada del mediocampista Wilder Cartagena al Ittihad Kalba de los Emiratos Árabes Unidos luego de disputar la Copa América con la selección peruana sorprendió a los hinchas, pues el jugador tenía una atractiva propuesta futbolística para continuar su carrera en Rosario Central de Argentina.

‘Carta’, sin embargo, optó por el país de Oriente Medio como nuevo destino tras evaluar como idóneo el proyecto deportivo que le presentó su flamante club. En una reciente entrevista, el volante aseguró que el factor económico quedó de lado cuando decidió aceptar la oferta del cuadro emiratí.

“Lo que me convenció, fuera del tema económico, fue el club. La gente tiene una idea del fútbol de Emiratos Árabes pero, por lo que averigüé, ya no es como antes. Ya no vienen muchos jugadores grandes, ahora están tratando de traer jóvenes y la liga se está volviendo más competitiva. Es muy intensa, la verdad”, declaró el futbolista en diálogo con DirecTV Sports.

Tomando como ejemplo a André Carrillo y Christian Cueva, Cartagena sostuvo que ahora ya “no es necesario jugar en una liga top para rendir en la selección”, pero que de igual manera habló con Néstor Bonillo, preparador físico de Ricardo Gareca en el combinado bicolor, y se comprometió a trabajar para seguir siendo convocado.

Por último, el excentrocampista de Alianza Lima reafirmó que su intención es crecer profesionalmente. “Yo no he venido de vacaciones ni a terminar mi carrera, sino a seguir creciendo”, agregó en referencia a la baja exigencia con la que suele asociarse a las ligas de los países asiáticos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.