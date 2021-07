En el séptimo día de competencia oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el nadador ruso Evgeny Rylov ganó su segunda medalla de oro tras alzarse con el triunfo en la final de los 200 metros estilo espalda. Su triunfo provocó el recelo del estadounidense Ryan Murphy y el británico Luke Greenbank, quienes dejaron entrever que el soviético se habría dopado para la prueba.

“Tengo como quince pensamientos. Trece de ellos me meterían en un problema. Así es como lo digo y prefiero no caer en ello. Es un enorme desgaste mental a lo largo del año el pensar que estoy nadando una carrera que probablemente no sea limpia”, manifestó Murphy, que se quedó con la plata, en la zona mixta al término de la final.

Greenbak, medallista de bronce, declaró por su parte que “es frustrante saber que hay un programa de dopaje estatal en marcha y no se toman más medidas para atajarlo”, en clara referencia al escándalo protagonizado hace algunos años por los casos de dopaje masivo en atletas rusos.

Evgeny Rylov tiene tres medallas en estos Juegos Olímpicos. Foto: EFE

Consultado acerca de esta polémica, Rylov evitó confrontar las acusaciones. “Ryan tiene el derecho a pensar como quiera y a decir lo que dice. Hoy estamos en el presente, no vivimos en el pasado ni el en futuro”, manifestó el también ganador del oro en los 100 metros estilo espalda y relevo 4x200 metros estilo libre.

ROC responde acusaciones

El Comité Olímpico Ruso (ROC) no guardó silencio frente a las suspicacias de los dos competidores por la victoria de su deportista. A través de un comunicado, la institución defendió sarcásticamente sus medallas obtenidas.

“Qué insoportables son nuestras victorias para algunos de nuestros colegas. Les guste o no les guste (…) El viejo órgano ha empezado a tocar de nuevo la pieza sobre el dopaje ruso mediante las voces de los deportistas ofendidos por las derrotas”, se lee en el pronunciamiento.

