Cerró su participación en Tokio 2020 de buena manera. La velerista nacional Paloma Schmidt cerró en la madrugada de este viernes 30 de julio su periplo en esta edición de los Juegos Olímpicos ubicándose en la posición número 36 con 265 puntos tras diez carreras disputadas en esta semana.

La competidora de Vela Laser Radial es la deportista peruana con más participaciones en JJ. OO. con cuatro: estuvo presente en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y en los actuales disputados en Japón. Ella conversó con La República y analizó su desempeño en el evento deportivo más importante del año.

Al referirse a la competencia desarrollada en Tokio, aseguró que este último día “salvó la semana”. “Muy contenta con el día, felizmente salvamos la semana con la cabeza en alto, fue una semana dura. Comenzó bien y en el medio no fue como esperaba, sobre todo en decisiones tácticas (...) Pero contenta por que siento que lo di todo a pesar de las dificultades y de los malos números salí (hoy) con muchas ganas”. En la última carrera terminó en la ubicación 11.

Schmidt confesó que no pisa territorio nacional hace año y medio, pues a causa de la pandemia estuvo viviendo en Italia con su pareja. También calificó el camino a estos Juegos Olímpicos como “intenso y largo, lleno de obstáculos logísticos, económicos y mentales”. Agradeció el apoyo brindado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y pidió que sigan trabajando bajo el Proyecto Tokio 2020 al cual calificó como una “bendición”.

Paloma se quebró al agradecer a su familia, amistades y peruanos que siguieron su participación. “Gracias, inmensamente gracias. Es increíble todo el apoyo que se siente (...) A mi familia, a mis amigos, no tengo palabras, porque son todo, me han acompañado, han estado conmigo y es lindísimo sentir el cariño. Me hicieron un video cuando empezaba esto y lloro otra vez de acordarme”, declaró emocionada.

Por último, al ser consultada sobre una si buscará una quinta clasificación a la justa olímpica en Paris 2024, manifestó que se tomará un par de meses para pensarlo, pero no lo descartó. “No lo descarto, pero todavía no lo decido. Quiero alejarme un poquito, tomar decisiones con la cabeza en frío, no apresurada en emociones” aseveró.

