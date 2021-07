Novak Djokovic sigue avanzando a paso firme en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El tenista número uno del mundo clasificó a semifinales tras derrotar al japonés Kei Nishikori por 6-2 y 6-0. Ratifica así su candidatura para ganar una medalla y acercarse al Golden Slam.

Luego de su presentación en el Ariake Coliseum, ‘Nole’ habló con los medios de comunicación y dedicó unos minutos al tema de la salud mental que había sido puesto en el tapete por la gimnasta estadounidense Simone Biles y la tenista japonesa Naomi Osaka. Su respuesta sorprendió a varios.

“Sin presión no habría deporte profesional, la presión es un privilegio. Si ansías ser el mejor en tu deporte debes aprender a hacer frente a la presión. Y cómo hacer frente a esos momentos en la pista, pero también fuera de ella”, afirmó con plena convicción.

Djokovic también carga una mochila pesada sobre sus hombros como todos los deportistas de alta competencia. La presión de ganarlo todo puede desestabilizarlo por momentos, pero la fortaleza mental se impone.

“Lo veo, lo escucho, lo percibo y sé que está ahí, pero con el tiempo he aprendido a desarrollar mecanismos de gestión emocional que me permiten ver todo eso como algo positivo y no como algo que puede destruirme”.

“Obviamente, no voy a decir que soy capaz de aislarme de todo el ruido mediático que existe en torno a mí y mis opciones de ganar en este evento olímpico”, agregó.

El serbio sumó su victoria número 22 de manera consecutiva, dando pasos firmes rumbo al Golden Slam (ganar cuatro torneos y el oro olímpico en un mismo año) que solo pudo ser conquistado por la alemana Steffi Graff en 1988.

“A Río 2016 llegué con el mismo favoritismo. Perder allí con Delpo (Del Potro) fue un golpe muy duro y me ha permitido saber exactamente lo que tengo que hacer para sentirme al mejor nivel ahora. Siento que tengo suficiente experiencia para enseñarme a mí mismo cómo pisar la cancha y jugar mi mejor tenis”, manifestó la leyenda vigente del tenis mundial.

En semifinales, Novak Djokovic jugará contra el alemán Alexander Zverev (#5 del ranking ATP), quien señaló que su rival de turno “está jugando el mejor tenis de su vida” y reconoció que “es el favorito”.

Toma nota

Líder. China encabeza el medallero olímpico con 15 medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce.

¿Y Perú? La delegación nacional todavía no suma preseas en Tokio 2020. Las esperanzas están puestas en Alexandra Grande y Gladys Tejeda.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.