San Martín vs. Cienciano se juega EN VIVO este viernes 30 de julio desde las 1.15 p. m. en el estadio Miguel Grau del Callao por la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. El duelo entre los santos y los imperiales será televisado por la señal de Gol Perú para todo el territorio peruano. Si no tienes este canal disponible, no te preocupes que podrás ver la transmisión ONLINE vía LIVE STREAMING a través de La República Deportes. Ahí encontrarás la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

San Martín vs. Cienciano: ficha de partido

Partido San Martín vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? HOY viernes 30 de julio ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Miguel Grau ¿En qué canal? Gol Perú.

San Martín y Cienciano protagonizarán uno de los partidos que dará inicio a la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

Con algunos días de descanso extra, el cuadro de Santa Anita se enfrentará al ‘Papá' con el objetivo de sumar sus tres primeros puntos en el Clausura. El equipo que dirige César Payovich aún no sabe lo que es ganar y buscará tumbarse a los cusqueños.

San Martín no jugó la anterior jornada debido a que suspendieron su encuentro ante Sporting Cristal. Los celestes tenían que afrontar la final de la Copa Bicentenario.

Cienciano, por su parte, buscará mantenerse invicto en el torneo y tratará de obtener una victoria para mantenerse en los primeros puestos de la tabla. Los dirigidos por Víctor Rivera llevan un triunfo y un empate. En el último fin de semana, el ‘Papá' empató 0-0 contra AD Cantolao.

San Martín vs. Cienciano: posibles alineaciones

San Martín: Penny, Bilbao, Schuler, Hurtado, Huerto, Pérez Guedes, Inga Guerrero, Barco, Bazán, Gordillo Vásquez y Mongues.

DT: César Payovich.

Cienciano: Ferreyra, Perleche, Riojas, Quintana, Molina, Guivin, Sandoval, García, Romagnoli y Carando.

DT: Víctor Rivera.

¿A qué hora juegan San Martín vs. Cienciano?

El duelo entre San Martín vs. Cienciano por la segunda parte de la Liga 1 será a la 1.15 p. m. (hora peruana).

Perú: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Chile: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

¿Qué canal transmite San Martín vs. Cienciano?

El partido San Martín vs. Cienciano lo podrás ver por televisión a través de la señal de Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1 Betsson, así como los de la Liga 2.

¿Cómo ver San Martín vs. Cienciano vía Gol Perú?

En territorio peruano, estos son los canales que deberás sintonizar si quieres ver el partido San Martín vs. Cienciano por la señal de Gol Perú:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE el San Martín vs. Cienciano?

En caso de que quieras seguir el partido San Martín vs. Cienciano por internet, ingresa a Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde tendrás acceso a toda la programación regular de este operador de TV. Otra opción es mantenerte informado del desarrollo del duelo desde la cobertura ONLINE que La República Deportes te ofrece gratis.

