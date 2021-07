El balón no para en el fútbol femenino. Este fin de semana se llevará a cabo la décima fecha de la Liga Femenina, precisamente desde este sábado 31 de julio al domingo 1 de agosto. Esta jornada tendrá como partido atractivo el clásico peruano: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. Todos los encuentros serán TRANSMITIDOS EN DIRECTO por el canal Movistar Deportes (03 y 703 en HD) y la web de La República Deportes.

La fecha empezará este sábado 31 con el encuentro entre Academia Cantolao vs. Deportivo Municipal (10.00 a. m.), luego se llevará a cabo el FC Killas vs. César Vallejo (12.30 p. m.), en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El tercer duelo será el clásico femenino entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. Ambos clubes se encuentran en la cima de la tabla de posiciones con 27 unidades, pero las cremas se encuentran primeras por diferencia de goles.

Hasta este momento, ninguno de las dos ha perdido un solo partido y solo las íntimas de La Victoria no les han encajado ningún gol , a diferencia de las merengues que tienen dos anotaciones en contra. La que gane será la líder absoluta de la Liga Femenina.

Finalmente, la décima jornada culmina el domingo 1 de agosto con los duelos entre Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci (10.30 a. m.), San Martín vs. Sporting Cristal (1.00 p. m.) y A. Trujillo vs. Sport Boys (3.30 p. m.).

Liga Femenina: programación fecha 10

Fecha Hora Partido Estadio 31/07 10.00 a. m. A. Cantolao vs. D. Municipal UNMSM 31/07 12.30 p. m. FC Killas vs. César Vallejo UNMSM 31/07 3.30 p. m. Alianza Lima vs. Universitario UNMSM 01/08 10.30 a. m. Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci UNMSM 01/08 1.00 p. m. San Martín vs. Sporting Cristal UNMSM 01/08 3.30 p. m. A. Trujillo vs. Sport Boys UNMSM

Liga Femenina: tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones del fútbol femenino. Foto: Liga Femenina

