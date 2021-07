La Fase 2 de la Liga 1 Betsson continúa este fin de semana con el desarrollo de la tercera fecha en esta rueda del campeonato peruano. El encuentro que abrirá la jornada se disputará este viernes 30 de julio entre Cantolao vs. Ayacucho FC, que tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva.

Más tarde, el Miguel Grau del Callao será sede del cruce San Martín vs. Cienciano, mientras que este mismo día la acción finalizará con el Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal, de nuevo en Matute.

El sábado 31, el choque más atractivo será el Universitario vs. Carlos A. Mannucci, que se llevará a cabo un par de horas después del César Vallejo vs. Alianza Atlético, programado para el Monumental de Ate en la mañana. Ese mismo recinto acogerá por la tarde el Sport Huancayo vs. UTC.

Finalmente, el domingo la actividad comenzará en el Iván Elías Moreno con el Cusco FC vs. Alianza Universidad. La fecha continuará con el Binacional vs. Melgar en el Callao, en tanto que Sport Boys vs. Alianza Lima será el duelo de cierre de esta jornada.

Liga 1 Betsson: programación de la fecha 3 en la Fase 2

Viernes 30

Hora Partido Estadio 11.00 a. m. Cantolao vs. Ayacucho FC Alejandro Villanueva 1.15 p. m. San Martín vs. Cienciano Miguel Grau 3.30 p. m. Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal Alejandro Villanueva

Sábado 31

Hora Partido Estadio 11.00 a. m. César Vallejo vs. Alianza Atlético Monumental 1.15 p. m. Universitario vs. Carlos A. Mannucci Miguel Grau 3.30 p. m. Sport Huancayo vs. UTC Monumental

Domingo 1

Hora Partido Estadio 11.00 a. m. Cusco FC vs. Alianza Universidad Iván Elías Moreno 1.15 p. m. Binacional vs. Melgar Miguel Grau 3.30 p. m. Sport Boys vs. Alianza Lima Iván Elías Moreno

¿Dónde ver la Liga 1 Betsson?

La transmisión por TV de los partidos en esta Fase 2 de la Liga 1 Betsson estará a cargo de la señal de Gol Perú, exclusivo de la programación de Movistar TV. Puedes verlo en los canales 14 (SD) y 714 (HD) de este operador de televisión por cable.

Tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson

Así marcha la tabla de posiciones jugadas las dos primeras jornadas de esta Fase 2 en la Liga 1 Betsson. El ganador de esta etapa del torneo clasificará a los play-offs por el título nacional.

Tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson. Foto: FlashScore

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.