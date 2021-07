Japón vs. Nueva Zelanda se jugará EN VIVO en partido por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 ONLINE EN DIRECTO este sábado 31 de julio. La transmisión por internet podrá ser seguida por Claro Sports a partir de las 4.00 a. m. de Perú desde el Kashima Soccer Stadium (Kashima). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Japón vs. Nueva Zelanda EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Claro Sports. En el minuto a minuto encontrarás la formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Los japoneses llegan a este encuentro tras golear a Francia con un contundente 4-0, con anotaciones de Kubo, Hiroki Sakai, Koji Miyoshi y Daizen Maeda.

Nueva Zelanda, por su parte, tuvo una actuación irregular en la fase de grupos sumando una victoria, un empate y una derrota, pero eso les bastó para acceder a la siguiente ronda.

Japón vs. Nueva Zelanda EN VIVO: ficha del partido

Partido Japón vs. Nueva Zelanda ¿Cuándo juegan? Sábado 31 de julio del 2021 ¿Dónde? Estadio Kashima Soccer ¿A qué hora? 4.00 a. m. horario peruano ¿En qué canal? Claro Sports

Japón vs. Nueva Zelanda EN VIVO: posibles alineaciones

Japón: K. Tani, D. Hashioka, Y. Nakayama, M. Yoshida, W. Endo, T. Kubo, R. Doan, R. Hatate, T. Tomiyasu, A. Tanaka y A. Ueda

Nueva Zelanda: M. Woud, L. Cacace, N. Pijnaker, E. Just, J. Bell, C. Wood, M. Stamenic, J. Champness, C. Elliot, M. Garbett y G. Stensness

Estadio: Kashima Soccer.

¿A qué hora juega Japón vs. Nueva Zelanda EN VIVO?

México: 4.00 a. m.

Perú: 4.00 a. m.

Chile: 5.00 a. m.

Colombia: 4.00 a. m.

Ecuador: 4.00 a. m.

Bolivia: 5.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 a. m.

Paraguay: 5.00 a. m.

Venezuela: 5.00 a. m.

Argentina: 6.00 a. m.

Brasil: 6.00 a. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 a. m.

Francia: 11.00 a. m.

¿En qué canales ver Japón vs. Nueva Zelanda EN VIVO?

Perú: ATV, Claro Sports (YouTube)

Argentina: TyC Sports, TV Pública y DeporTV

Bolivia: Bolivisión

Chile: TVN

Colombia: Caracol Televisión

Ecuador: RTS

Brasil: Globo, BandSports, Sport TV

Paraguay: SNT

México: Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión

Estados Unidos: NBC

Latinoamérica: Claro Sports (YouTube: Marca Claro).

¿Cómo ver Japón vs. Nueva Zelanda vía Claro Sports ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Japón vs. Nueva Zelanda por internet, puedes sintonizar el canal de YouTube Marca Claro, cuenta oficial de Claro Sports en esta plataforma. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te ofrece el marcador actualizado minuto a minuto de este compromiso.

