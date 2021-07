Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan hoy por la fecha 3 de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. Este partido se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 3.30 p. m., con transmisión por TV vía Gol Perú y ONLINE gratis a través de La República Deportes. En la cobertura por internet podrás encontrar las alineaciones confirmadas de cada equipo, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 30 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Alejandro Villaueva ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal?

En Perú, el partido Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal empezará a las 3.30 p. m. Revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo desde otros países.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Deportivo Municipal quiere seguir con el buen paso que lo tiene peleando por el primer lugar de la Fase 2 ante un Sporting Cristal que buscará sacar lustre de su reciente título en la Copa Bicentenario para no perder pisada en el torneo local con la mira puesta en el bicampeonato nacional a fin de año.

El conjunto edil tratará de repetir la victoria conseguida en la jornada previa por 2-1 sobre Carlos A. Mannucci, mismo rival al que los celestes vencieron por idéntico marcador en la final de la Copa. El elenco dirigido por Roberto Mosquera parte con ventaja en el historial sobre Muni, pues le ha ganado cinco de sus seis últimos cruces.

Posibles alineaciones de Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal

Deportivo Municipal: Diego Melián; Freddy Yovera, Luis Cardoza, Williams Guzmán, Carlos Neyra; Jean Archimbaud, Jhony Galli; Alexis Cossio, Erinson Ramírez, Piero Ratto. Roberto Ovelar.

DT: Franco Navarro.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Alejandro González, Nilson Loyola; Martín Távara, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales; Jhon Marchán, Joao Grimaldo y Percy Liza.

DT: Roberto Mosquera.

¿Qué canal transmite Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal?

En Perú, la transmisión del partido Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal estará a cargo de Gol Perú, mientras que en el extranjero la emisión irá por la señal de GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Estados Unidos: GOLTV, Peru Magico, GolTV Espanol.

¿Dónde ver Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal vía Gol Perú?

En territorio peruano, estos son los canales que deberás sintonizar si quieres ver el partido Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal por la señal de Gol Perú:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver ONLINE Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal por Gol Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal por internet, puedes ingresar al servicio de streaming Movistar Play, que te lleva la programación completa de Movistar TV. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguirlas incidencias del encuentro desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además del partido Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal, Gol Perú tiene los derechos televisivos de varios otros equipos de la Liga 1 Betsson en esta Fase 2 del torneo. También podrás ver por esta señal los cotejos más importantes en cada fecha de la Liga 2.

