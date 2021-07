Brasil vs. Egipto EN VIVO se enfrentan este sábado 31 de julio por los cuartos de final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. El duelo entre los brasileños y los egipcios se jugará en el Estadio Saitama 2002 y será televisado por la señal de Claro Sports y Marca Claro. Si no tienes los dos canales, no te preocupes porque podrás seguir la transmisión ONLINE vía LIVE STREAMING en La República Deportes, donde encontrarás la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

Brasil vs. Egipto: ficha del partido

Partido Brasil vs. Egipto ¿Cuándo juegan? Sábado 31 de julio ¿A qué hora? 5.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Saitama 2002 ¿En qué canal? Claro Sports y Marca Claro.

Brasil vs. Egipto: posible alineaciones

Brasil: Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos, Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Antony; Matheus Cunha, Richarlison.

Egipto: Mohamed El Shenawy; El Eraki, Wensh, A. Hegazy, O. Galal, Fotouth; Eman Ashour, Akram Tawkif; Taher Mohamed, Ahmed Anwar, Mohamed Sobhi.

¿Cuándo y dónde juega Brasil vs. Egipto por Tokio 2021?

Brasil vs. Egipto se jugará este sábado 31 de julio en el Estadio Saitama 2002 por los cuartos de final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

¿A qué hora es el partido Brasil vs. Egipto por Tokio 2021?

El cotejo de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 entre Brasil vs. Egipto comenzará a las 5.00 a. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite el Brasil vs. Egipto por Tokio 2021?

El canal que transmite el duelo entre Brasil vs. Egipto es Marca Claro y Claro Sports. Ambos cuentan con los derechos de transmisión de todos los deportes de los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

¿Cómo ver el Brasil vs. Egipto por Internet EN VIVO?

Para ver EN VIVO por internet el encuentro Brasil vs. Egipto por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 debes ingresar a la web de Marca Claro a través del buscador. Una vez dentro, te saldrán los canales de transmisión para seguir el minuto a minuto de este partido.

¿Previa del Brasil vs. Egipto por los cuartos de final Tokio 2021?

Brasil llega a los cuartos de final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 luego de clasificar como líder del grupo D con siete unidades. Dos victorias y un empate le bastó a la Canarinha para clasificar a las últimas instancias .

Mientras tanto, Egipto logró acceder a la siguiente ronda en un reñido grupo C. Los egipcios aseguraron su pase en la última fecha y, gracias a la diferencia de goles, avanzaron a los cuartos de final.

