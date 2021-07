Boca Juniors: ¿Cuándo será presentado Luis Advíncula en el conjunto xeneize?

Luis Advíncula llegó el último sábado 24 de julio a Buenos Aires para firmar por Boca Juniors, sin embargo, hasta el momento el lateral derecho de la selección peruana no ha sido presentado por el elenco que dirige Miguel Ángel Russo.

¿A qué se debe esto? El exjugador del Rayo Vallecano cumplirá este sábado 31 de julio sus siete días de aislamiento preventivo por la COVID-19 . Una vez haya finalizado este procedimiento, Luis Advíncula pasará este lunes los exámenes médicos y firmará el contrato que lo unirá por las próximas tres temporadas y media.

Una vez haya estampado su firma, el lateral derecho se unirá a los entrenamientos de Boca Juniors. Cabe destacar que ‘Bolt’ inició la pretemporada en España, pero no la concluyó pues viajó a Buenos Aires para convertirse en el nuevo jugador xeneize.

Por el momento, no se confirma ni se descarta su presencia en el superclásico de Argentina entre Boca Juniors vs. River Plate, que se jugará el próximo 4 de agosto por la Supercopa de ese país. Sin embargo, todo parece indicar que por su corto tiempo en el equipo, no estará ante el Millonario.

Boca Juniors vs. River Plate

Ya hay fecha y hora confirmada del superclásico de Argentina entre Boca Juniors vs. River Plate. La AFA confirmó este jueves 29 de julio que xeneizes y millonarios se enfrentarán el miércoles 4 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de La Plata desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

