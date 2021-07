Barcos recibe apoyo de Jonathan Lacerda tras declaraciones de Navarro y ‘Puchungo’

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, recibió el apoyo del zaguero Jonathan Lacerda luego de las declaraciones que tuvieron Carlos Alberto Navarro y ‘Puchungo’ Yáñez en el programa deportivo Campeonísimo.

Los dos conductores señalaron en la edición del miércoles 28 de julio unos supuestos maltratos del ‘pirata’ contra los juveniles del club blanquiazul, hecho que fue respondido por el futbolista de 37 años en sus redes sociales.

Ante este suceso que incomodó a Hernán Barcos, el jugador uruguayo Lacerda no dudó en defender al ‘9′ de Alianza Lima y dejó un comunicado en su cuenta de Instagram.

El mensaje de apoyo de Lacerda hacia Hernán Barcos. Foto: captura Instagram

“ ¡Ni un paso atrás amigo! Sos un ejemplo como persona, un gran compañero y tremendo profesional, pie firme y corazón caliente, tu carrera habla por sí sola ”, redactó el defensor aliancista en una historia de su perfil de Instagram.

“ No escuches palabras que solo quieren ensuciar o generar polémica. ¡Sos muy importante para todos nosotros! Igual si quieren ya saben donde encontrarnos, espalda con espalda. ¡Contra quien sea! ”, continúa el mensaje publicado por Lacerda.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras lo expresado por Navarro y ‘Puchungo’”?

El exfutbolista ‘Puchungo’ Yáñez y Carlos Alberto Navarro sostuvieron el último miércoles 28 de julio que Hernán Barcos habría maltratado a los menores de Alianza Lima. Lejos de quedarse callado ante estas palabras, el ‘pirata’ salió al frente a responder.

“ Me gustaría que esta persona o periodista que está hablando de mí sin fundamentos, me contacte directamente y me pregunte lo que sea necesario. Si necesita audiencia o prensa, yo le doy un poco, sin problemas. Muchas gracias “, replicó el futbolista argentino.

Mensaje de Hernán Barcos. Foto: Instagram

