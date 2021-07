Ángelo Caro es, hoy por hoy, nuestro máximo representante en el skateboarding, que por primera vez en la historia se convirtió en deporte olímpico.

El chiclayano de nacimiento (21 años) logró hace unos días meterse entro los cinco mejores de Tokio 2021, y en diálogo con La República, nos reveló cómo se siente siendo la imagen de la comunidad peruana de skate, tras su destacable participación en los Juegos Olímpicos. Asimismo, nos contó detalles del emotivo abrazo que se dio con el brasileño Kelvin Hoefler, medallista de plata en la disciplina.

Eres protagonista de una de las escenas más olímpicas en Tokio 2020 con Kelvin Hoefler, ¿son amigos?, ¿lo conociste en la competencia?

Yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo, en varias competencias. Es un amigo, es buen skater, pero lo que lo hace mejor skater, es su persona. Yo lo conozco desde antes que yo compita, seguía mucho sus pasos y me motiva mucho cómo él también apoya a otros deportistas. Sé de toda su trayectoria y me alegré mucho con él cuando obtuvo medalla. Se lo merecía.

Ángelo Caro desde la sede del skatepark Legado de la Costa Verde-San Miguel. Foto: difusión

Previo a su última ruta (Kelvin Hoefler), ¿cómo fue ese momento?

Cuando yo estaba en la semifinal, él también me estaba apoyando porque había empezado mal, entonces me dio una palabra de motivación, de que yo podía lograrlo. No nos podíamos acercar tanto, pero desde lejos me alzaba el puño, me decía que yo podía y eso se aprecia bastante.

El deporte es así, es bueno que siga siendo sano durante una competencia y sentir ese apoyo de los amigos. En realidad somos amigos que queremos el mismo objetivo, pero eso no se debe perder en una competencia.

En la entrevista que te hicimos previo a tu viaje a Tokio, nos mencionaste que tu rival a vencer era Nyjah Huston.

Si, es mi ídolo, yo lo sigo también a él desde niño. En realidad mi idea no era vencerlo a él, en realidad era quedar podio. No sabía si él podía quedar, pero es un gusto para mí poder compartir con esos ídolos que yo sigo desde pequeño.

¿Qué sensaciones te deja ser la imagen de esta comunidad de skate?

Es una gran responsabilidad de mostrar y representar a tu comunidad peruana de skate. Espero que sirva mucho para que varios chicos se motiven y sigan para adelante con sus sueños.

Ángelo Caro recibió reconocimiento del proyecto Legado tras su participación en Tokio 2020

“Quiero agradecer a Legado por ese apoyo hacia nosotros y hacia varios deportistas. Aquí hay un montón de modalidades de varios deportes”, manifestó en primera instancia Ángelo Caro a la prensa, durante el homenaje que recibió del proyecto Legado desde el skatepark de la Costa Verde.

“Quiero agradecer también al COP (Comité Olímpico del Perú), a la federación y a todo el equipo que me ha estado empujando desde atrás para seguir adelante”, añadió.

“Yo sé que esta vez no se trajo una medalla, pero quería contarles un poco que venimos trabajando todos juntos desde hace más de dos años tratando de llegar hasta Tokio, y en diferentes campeonatos. Hemos ido alrededor del mundo, en varias competencias, en Roma, Estados Unidos (...), más de ocho campeonatos para llegar a las olimpiadas y yo me sentí súper feliz de poder hacer realidad lo que empezó como un sueño”, confesó.

“Esto solo es el comienzo de algo nuevo que se viene. Yo sé que esta vez no trajimos una medalla, pero trajimos mucho orgullo, trajimos motivación”, subrayó Ángelo Caro, quien también recibió su cuchimilco por parte del proyecto Legado.

Ángelo Caro: palmarés

2014

Campeón Nacional DC Pro

Campeón Nacional Sk8session

Campeón Nacional Nike Champs

2015

2° Red Bull Skate Arcade – Portugal

5° GFL Lakeland – Estados Unidos

2016

9° Tampa Am – Estados Unidos

2017

12° Damn Am New York – Estados Unidos

Campeón Panamericano - Colombia

2018

3° Tampa Am – Estados Unidos

11° Damn Am Chicago – Estados Unidos

6° Green Anger – Austria

6° Mystic Sk8 Cup – República Checa

5° Rey de Reyes - Chile

2019

Campeón Nass Festival Invitational Skate – Inglaterra

Campeón Mystic Sk8 Cup – República Checa

Campeón Barcelona European Open - España

3° Far´n High - Francia

3° O’Marisquino - España

6° World Skate OI STU Open – Brasil

7° Street League World Championships – Brasil

Semifinales World Skate Street League Pro Tour – Estados Unidos

8° World Skate London - Inglaterra

2020

5° Rey de Reyes - Chile

12° Tampa Pro – Estados Unidos

Campeón Nacional - Perú

2021

14° Dew Tour – Estados Unidos

5° Juegos Olímpicos Tokio 2020

