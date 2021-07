Enviada especial de La República a Tokio 2020

Las reservaciones que deben hacer los periodistas previos a cada competencia en Tokio 2020 fue el primer obstáculo que tuvimos para conocer de cerca a la japonesa de raíces peruanas que se hizo conocida en nuestro país en plenos Juegos Olímpicos.

El nombre de Aki Momii saltó en los medios nacionales al enterarnos que por sus venas corre sangre peruana y que hoy disputa unos Juegos Olímpicos defendiendo la camiseta del país anfitrión.

Bastó con echar un vistazo al pasado para recordar cuando era muy joven y vestía la camiseta de nuestro país (Géminis) para que el deseo de conocer su historia aumente. Finalmente, la prensa peruana pudo tener acceso a ella tras la caída de Japón por 3-0 ante el poderoso Brasil y nos sorprendió con un español bastante entendible, aunque no muy fluido.

La armadora de 20 años, de padre peruano y de madre peruano-japonesa, nació en Japón, pero recuerda que visitó nuestro país años atrás y hasta pudo jugar vóley.

“Cuando tenía quince años estuve en Perú casi dos meses y jugué un poco vóley. No me acuerdo de donde era (el equipo), pero ahí me quería quedar primero, decía que no me quería regresar a Japón y decía que me iba a quedar, pero luego me regresé por mi familia” , señaló, para luego confesar que no vive con su papá, pero que el Perú siempre está con ella.

“No estoy junto a mi papá, casi toda mi familia habla español y en la casa es todo español, por eso puedo hablar. Mi mamá es peruana, tiene un poco de sangre de Japón. Mi abuelo creo que es japonés”, agregó Aki Momii, jugadora que hoy tiene la presión de hacer bien las cosas en una selección a la que recién ingresó.

“No fue un juego fácil contra Brasil, no jugamos bien. La parte emocional también debemos recuperarnos. Hay un poco de presión por ser locales, es la primera vez que yo estoy aquí. Tengo cuatro meses con este equipo, pero me miran y me dicen ‘por tu culpa’, sé que es porque recién empiezo”, explicó.

Jugar por la Blanquirroja no es una posibilidad para ella, pero aseguró que, si alguna vez tuvo esa oportunidad, ella nunca estuvo al tanto.

“No volví a Perú, no recuerdo cómo es el vóley. ¿Jugar por Perú?, mi papá veía todo eso, yo no sé nada. No pensé en jugar en Perú” , finalizó.

