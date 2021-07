Novak Djokovic continúa mostrando sus credenciales de tenista número uno del mundo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El serbio derrotó sin problemas al español Alejandro Davidovich (#34 ATP) por 6-3 y 6-1 y clasificó a los cuartos de final.

En la próxima ronda, “Nole” enfrentará al japonés Kei Nishikori en un match de alta exigencia desde que compite en el torneo. Hasta el momento solo el intenso calor de la capital japonesa ha sido capaz de doblegar en la pista a Djokovic, quien no ocultó su fastidio.

“He jugado tenis profesionalmente durante 20 años, y nunca me he enfrentado a este tipo de condiciones en toda mi vida de forma diaria consecutiva.

Experimenté ciertos días similares, un día en Miami o Nueva York, o a veces sucede aquí y allá, pero es uno o dos días, y luego pasa. Aquí está todos los días. Entonces, realmente agota la energía de los jugadores, y simplemente no te sientes a ti mismo”, reveló el serbio.

Las duras palabras de Djokovic y otros tenistas participantes hicieron eco en la Federación Internacional de Tenis (ITF), pues a partir de este jueves los partidos empezarán a jugarse a las 3:00 p.m. (hora local) en el Ariake Tennis Park. De esta manera, evitarán que el clima afecte las condiciones de juego.

“En mi opinión, debió haberse hecho unos días antes, pero es lo que es. Es mejor que empezar a las 11 de la mañana. No es solo en mi opinión. He hablado con seis de los ocho que están en cuartos de final en individuales masculinos y todos están a favor de comenzar más tarde porque las condiciones son realmente brutales”, agregó Novak Djokovic, quien también compite en dobles mixto junto con su compatriota Nina Stojanović.

Parejas. Los duelos de cuartos de final de tenis individual son Novak Djokovic vs. Kei Nishikori, Alexander Zverev vs. Jérémy Chandy, Karen Jachanov vs. Ugo Humbert y Pablo Carreño vs. Daniil Medvédev.

