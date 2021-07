El equipo femenino de sóftbol mexicano acapara la atención de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y no precisamente porque estuvieron cerca de alcanzar una medalla, sino porque hay versiones de que no quisieron llevar el uniforme con la bandera de su país.

De acuerdo con las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, los atuendos de la escuadra que representa a los aztecas en la disciplina de sóftbol terminaron en un tacho de basura, y según Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, se rehusaron a lucir los colores de su bandera.

“Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio. (...) Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia ”, reveló a ESPN.

Además añadió que el equipo de sóftbol mexicano no compitió en el último partido de Tokio 2020 con la ropa que les prepararon. “Nos presentaron un uniforme y al final de cuentas resultó que no era ese. El uniforme con el que compitieron en los Juegos Olímpicos no tenía ni el logotipo ni la bandera de México, simplemente no tenía bandera”, sostuvo.

Además, sostuvo que este incidente será evaluado y de ser necesario podrían sufrir sanciones que las dejen fuera de próximas competencias.

“Una de ellas es simplemente es que no van a participar, en caso de que se comprueben algunos temas, como estos que te digo, en el ciclo Olímpico, como Panamericanos, Centroamericanos; en París ya no hay Softbol, pero en Panamericanos y Centroamericanos sí”. sentenció.

