Estados Unidos vs. Qatar por la semifinal de la Copa Oro 2021 EN VIVO por Tarjeta Roja tendrá lugar este jueves 29 de julio en el Estadio Q2 de Austin, Texas, y pondrá cara a cara a ambas escuadras para disputar su pase a la final.

A continuación, te dejamos toda la información respecto a horarios, canales, posibles alineaciones y cómo verlo de manera gratis online a través de Tarjeta Roja.

Horario del partido Estados Unidos vs. Qatar

Argentina: 8.00 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Peru: 6.30 p. m.

Mexico: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (PT) / 7.30 p. m. (ET).

¿Qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. Qatar?

Para Estados Unidos y México, la transmisión del duelo EN VIVO podrá verse desde canales internacionales. El resto de países podrá seguir la semifinal de la Copa Oro 2021 entre Estados Unidos vs. Qatar a través de canales premium contratados que cuenten con los derechos para emitir el cotejo.

Estados Unidos: TUDN, FOX Sports 1 y Univision

México: TUDN y Blim.

Posible Alineación del Estados Unidos

Matt Turner, Shaquell Moore, Walker Zimmerman, James Sands, Sam Vines, Jackson Yueill, Cristian Roldan, Sebastian Lletget, Gianluca Busio, Gyasi Zardes y Daryl Dike. DT: Gregg Berhalter.

Posible alineación del Qatar

Meshaal Barsham, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Homam Ahmed Ro-Ro, Hassan Al-Haydos, Karim Boudiaf, Akram Afif, Abdulaziz Hatem, Almoez Ali y Mohammed Muntari. DT: Félix Sánchez.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Qatar EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Estados Unidos vs. Qatar ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todo estos no necesitan ninguna suscripción.

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Qatar en Tarjeta Roja?

Puedes seguir el duelo entre Estados Unidos vs. Qatar por la página de Tarjeta Roja siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Estados Unidos vs. Qatar

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Tarjeta Roja es una página gratuita de transmisión de eventos deportivos (en su mayoría de fútbol), por lo que no necesitas una suscripción pagada para entrar en su web. Lo único requerido es contar con una dispositivo de escritorio conectado a internet con buena banda ancha para evitar los cortes.