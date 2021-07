Jean Deza con ilusión de volver a la selección peruana: “Yo también tengo ‘chocolate’”

Aunque muchos dan por hecho que Jean Deza no volverá a lucir los colores de la selección peruana, el futbolista de 28 años no pierde las esperanzas de alcanzar su mejor versión para ser considerado por Ricardo Gareca.

En una entrevista con TV Perú, el jugador de Carlos Stein se refirió a la cualidad de dos de los elementos mas importantes de la Blanquirroja; André Carrillo y Christian Cueva, con quienes comparte el popular ‘chocolate’.

“El ‘Cholo’ (Cueva) es un crack, tiene mucho ‘chocolate’. En la selección hay varios, está Carrillo y Cueva. Ellos saben que también tengo ‘chocolate’” , manifestó el exvolante de Alianza Lima y Binacional.

Actualmente, Jean Deza juega la segunda división con Carlos Stein. Foto: difusión

Asimismo, Jean Deza recordó que cuando fue llamado por Ricardo Gareca a la selección peruana alimentó su confianza. Además, señaló que la pandemia y los temas extradeportivos impidieron que sea convocado, ya que hasta el 2020 tuvo acercamiento con el comando técnico del ‘Tigre’.

“El ‘profe’ (Gareca) siempre me dio confianza. Hubo comunicación el año pasado, pero no se pudo dar la convocatoria por el COVID y mis problemas”, declaró el ‘Ratón’.

De otro lado, confirmó que en su actual club, Carlos Stein, espera lograr el máximo nivel. “No me puedo rendir porque todavía creo que tengo mucho para dar. Creo en mí, sé de las condiciones que tengo. Tocó jugar segunda división, pero no me puedo quedar. El que tiene talento, el que va para adelante, tendrá oportunidades”, sentenció Jean Deza.

