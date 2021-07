Colo Colo vs. Santiago Wanderers EN VIVO se enfrentan por la fecha 13 del Campeonato Nacional de Chile 2021. El escenario de este duelo será el Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso) y la transmisión estará a cargo de TNT Sports 2 y TNT Sports HD desde las 3.00 p. m. en territorio chileno (2.00 p. m. de Perú).

Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás encontrar las alineaciones confirmadas de este compromiso, así como el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

Colo Colo vs. Santiago Wanderers: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Santiago Wanderers ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 29 de julio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 3.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Elías Figueroa Brander ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Santiago Wanderers?

El inicio del partido Colo Colo vs. Santiago Wanderers está programado para las 3.00 p. m. en Chile. Conoce desde qué hora seguir el cotejo en otros países.

Chile: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Un Colo Colo que no gana hace dos partidos en el Campeonato Nacional de Chile tendrá la oportunidad perfecta de reponerse de su mal momento a costa de un Santiago Wanderers que arrastra una racha alarmante: no ha conseguido una sola victoria esta temporada y ya suma 13 encuentros consecutivos sin festejar.

El Cacique decepcionó en el cruce de la fecha más reciente al dejarse empatar sobre la hora por Audax Italiano, resultado que lo deja en el noveno puesto de la tabla con 18 puntos, seis menos de las 24 unidades que ostenta el líder Unión La Calera.

Los Caturros, por su parte, viven una situación crítica en el torneo. Coleros absolutos con una sola unidad, el cuadro verde encadenó su cuarta derrota al hilo al caer 2-0 en su visita a Palestino. Pese a que aún no se completa la primera rueda del certamen, este desastroso panorama ya coloca al Verde como firme candidato a descender a final de la temporada.

Colo Colo y Santiago Wanderers vuelven a verse las caras luego de algo más de seis meses. La última vez que ambos se cruzaron, el marcador fue un 3-0 a favor de Wanderers, local en aquella oportunidad así como en esta jornada.

Posible formación de Colo Colo vs. Santiago Wanderers

Colo Colo: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Matías Zaldivia, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Pablo Solari, César Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa; Marcos Bolados, Iván Morales.

DT: Gustav Quintero.

Santiago Wanderers: Mauricio Viana; Juan Carlos Soto, Daniel González, José Aja, Facundo Kidd; Francisco Alarcón, Luis García, Marco Medel; Néstor Canelón, Diego Vallejos, Gabriel Rojas.

DT: Emiliano Astorga

¿En qué canal ver Colo Colo vs. Santiago Wanderers?

Para ver el partido Colo Colo vs. Santiago Wanderers desde territorio chileno, deberás sintonizar los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, señales que cuentan con los derechos de transmisión del fútbol mapocho.

¿Cómo ver Colo Colo vs. Santiago Wanderers ONLINE?

Si no quieres perderte el partido Colo Colo vs. Santiago Wanderers por internet, ingresa a la página web de Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports en Chile, donde podrás ver a toda la programación de este canal. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de este duelo que La República Deportes prepara gratis.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Santiago Wanderers?

El escenario para el partido Colo Colo vs. Santiago Wanderers será el Estadio Elías Figueroa Brander, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Valparaíso.

Historial reciente de Colo Colo vs. Santiago Wanderers

El balance de los últimos partidos entre Colo Colo vs. Santiago Wanderers le da al Cacique una ligera ventaja con tres triunfos en sus cinco cruces más recientes. Sin embargo, el cuadro capitalino no gana desde el año 2018.

Santiago Wanderers 3-0 Colo Colo | 06.01.21

Colo Colo 2-3 Santiago Wanderers | 29.08.20

Colo Colo 3-0 Santiago Wanderers | 26.01.18

Colo Colo 2-0 Santiago Wanderers | 15.10.17

Santiago Wanderers 0-2 Colo Colo | 11.03.17.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.