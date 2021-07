El estadounidense Caeleb Dressel es el nuevo campeón olímpico de natación luego de imponerse en los 100 metros libres en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dressel, que avanza con firmeza hacia su objetivo de conseguir las seis medallas doradas a las que aspira en estas competencias, marcó un nuevo récord olímpico al cubrir la distancia en 47 segundos y 2 centésimas en la prueba final, suficiente para destronar al australiano Kyle Chalmers (47,08) y para superar también al ruso Kliment Kolesnikov.

Logró nuevo récord olímpico (47.02 segundos). Su primera presea olímpica individual. Su segundo metal en Tokio 2020. Y la cuarta presea dorada en su carrera en JJ. OO. Foto: EFE

Esta es su segunda medalla en los JJ. OO., ya que el último lunes arrancó con pie derecho su desafío colgándose el primer oro en el relevo 4x100 metros libres. Además del título de 100 m, Dressel busca subir a lo más alto del podio del Centro Acuático japonés en 100 m mariposa, 50 m libre y los relevos 4x100 m estilos en categoría individual y mixta.

Con su reinante triunfo, muchos se preguntan quién es el llamado a ser el sucesor de Michael Phelps, el fenómeno global de la natación. A continuación, te contamos los detalles de su histórica victoria y qué dijo luego de convertirse en ídolo olímpico.

¿Quién es Caeleb Dressel?

A sus 24 años se convirtió en el nadador más rápido de la historia: ya conoce el oro olímpico que se colgó en Río 2016 y, hasta el momento, suma dos en Tokio 2020. Sin embargo, para muchos su aspiración iría más allá: intentar superar el legado de su compatriota Michael Phelps, idea que el mismo deportista dijo tenerlo sin cuidado.

Caeleb Remel Dressel nació en Filadelfia en 1996. Su primera aparición en los Juegos Olímpicos fue en Brasil, donde ganó el oro en la prueba 4x100 metros. No obstante, desde 2017 tomó las riendas de las pruebas poniendo a juego sus armas: velocidad, potencia y estilo. En solo cuatro años ya acumula trece títulos mundiales.

Desde la derecha, Caeleb Dressel de Estados Unidos, Michael Phelps, Ryan Held y Nathan Adrian, celebran después de ganar el oro en el 4x100 metros en Río 2016. Foto: EFE

“No estaba para nada preocupado. Durante la carrera no puedes hacer gran cosa, pasará lo que tenga que pasar. Así que me mantengo en mi plan”, dijo Caeleb luego de ganar su primer oro individual, “muy diferente” a sus dos títulos olímpicos de los relevos en Río 2016 y al primero que había logrado, también en relevo, en el inicio de Tokio 2020.

En una conversación con L’Eequipe, antes de participar por la final de su mayor victoria hasta el momento, dio algunos detalles sobre lo que le permite tener la concentración máxima y estar en la cúspide mundial.

“El trabajo en la piscina está cerca del límite y ahora lo hacemos en otro sentido. En el estudio del sueño y el no estar pendiente del móvil. Ya solo miro 15 minutos al día Instagram y he desinstalado al mismo tiempo Twitter, Facebook y Snapchat”, sostuvo Caeleb.

También respondió sobre su comparación con Michael: “Entiendo que la gente me quiera comparar a Phelps porque estamos en un mundo de comparaciones, pero esos juicios para mí son irrelevantes. No estoy poniéndome al nivel de LeBron (James), pero a él le ocurre lo mismo con Jordan (Michael). Y yo enciendo la tele para verlo a él. Me da igual si es mejor que Michael o no. Es increíble lo que hace. ¿Qué más da si es o no mejor?”, aclaró el nuevo rey de las piscinas olímpicas.

Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker y Zach Apple celebran su medalla de oro después de la final de relevos de estilo libre 4x100 en Tokio 2020. Foto: EFE

Otro de sus secretos es una bandana azul estampada de vacas que lleva a donde va. Antes de lanzarse suele dedicarle unos segundos a su amuleto. Fue un regalo de su profesora del instituto, que falleció en 2017. “Es el objeto más importante que poseo, es como si ella me acompañara físicamente hasta el poyete de salida”, mencionó hace algunos años el atleta.

Historial de campeonatos en los 100 metros libre individual

No es nuevo ganando medallas, pero sí es el favorito de Estados Unidos, que participa en estos Juegos sin su leyenda, Phelps. Caeleb Dressel ya posee varias medallas de oro, pero este 2021 conquistó su primer individual en los JJ. OO.

País Año Medalla de oro Campeonato Hungría 2017 1 Campeonato Mundial China 2018 1 Campeonato Mundial PC Japón 2018 2 Pan-Pacífico de Natación Corea del Sur 2019 1 Campeonato Mundial Japón 2021 1 Juegos Olímpicos

Este jueves volvió a triunfar en la prueba de los 100 metros estilo mariposa. Dressel está casi seguro que el siguiente presea también será suyo. Así lo reflejaron las 23 centésimas en las que aventajó al plusmarquista mundial y ya nuevo campeón olímpico de los 200 metros mariposa, Kristof Milak, que alcanzó un tiempo de 50,62 en las semifinales.