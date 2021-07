El deportista peruano Álvaro Torres compartió un peculiar video en sus redes sociales. El remero se mostró acompañado de una voluntaria japonesa entonando el famoso “Vamos peruanos”, un cántico utilizado por las barras en las competiciones deportivas. Él disputó sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2021 y logró llegar hasta las semifinales del remo masculino.

“A parte del batallón que tengo de lejos apoyando, también hay barra acá en Japón. Se me acercó una voluntaria a decirme: Perú Perú... song for you... y empezó: oooohhh, vamos peruanos”, comentó Álvaro Torres en su cuenta de Instagram.

Según detalló el boga peruano, la voluntaria le comentó que llevó un curso en el que debían aprenderse una barra de cada país. En su caso, ella se decidió por el famoso cántico peruano y su labor como ayudante en la disciplina de remo le permitió encontrarse con Álvaro Torres.

Luego del buen desempeño mostrado en su debut olímpico, el remero logró alcanzar los cuartos de final. Sin embargo, el deportista terminó cuarto en su serie con un tiempo de 7:31:85. Esto le valió una clasificación a las semifinales C/D, pero no le alcanzó para competir por una medalla en los JJ. OO. Tokio 2021.

Álvaro Torres disputará las semifinales del skiff masculino este miércoles 28 de julio a las 9.40 p. m. (hora peruana) para definir su posición final en la competencia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.