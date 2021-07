Tokio 2020: salud mental juega un rol importante

Enviada especial a Tokio.

Los amantes de los Juegos Olímpicos vieron con sorpresa la caída de dos estrellas: La gimnasta estadounidense Simone Biles y la tenista japonesa Naomi Osaka, favoritas para ganar la medalla de oro en Tokio 2020. Las razones, reveladas por las mismas protagonistas, van más allá de lo deportivo.

Empecemos con Simone Biles. La deportista de 24 años decidió retirarse de la final de gimnasia por equipos después de la prueba de salto, registrando hasta ese momento 13,766 puntos, la calificación más baja de su marca personal en unos Juegos Olímpicos.

“Desde que entro al tapiz estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Después de la actuación que hice, no quería seguir, no quería salir para hacer algo estúpido y lastimarme. La salud mental es más importante en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”, confesó la ganadora de cuatro medallas de oro y una de bronce en Río 2016.

Por su parte, la japonesa Naomi Osaka, número dos en el ranking mundial, sufrió una sorpresiva derrota contra la checa Marketa Vondrousova en dos sets (6-1, 6-4) y fue eliminada en la tercera ronda.

Osaka disputaba un torneo después de retirarse del Open de Francia en junio, según ella, por haber “sufrido largos episodios de depresión”. Tras lograr dos buenas victorias en las primeras rondas, la tenista nipona cometió 32 errores no forzados ante Vondrousova.

“Definitivamente siento que hubo mucha presión”, confesó Osaka tras quedar fuera de carrera. “Creo que es quizás porque no he jugado en Juegos Olímpicos antes y para el primer año fue demasiado”, afirmó.

Decepción. Naomi Osaka cayó ante Marketa Vondrousova. Foto: difusión

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.