River Plate vs. Lanús se enfrentan EN VIVO este miércoles 28 de julio por la tercera fecha de la Liga Profesional Argentina desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El encuentro podrás sintonizarlo a través de la señal de ESPN 2 y TNT Sports. Para que no te pierdas este duelo entre el Millonario y el Granate, sigue la transmisión ONLINE vía LIVE STREAMING por La República Deportes donde encontrarás la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y el resumen con los goles y las mejores jugadas.

River Plate vs. Lanús: ficha del partido

Partido River Plate vs. Lanús ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 28 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Ciudad de Lanús ¿En qué canal? ESPN 2 y TNT Sports.

¿Cómo formarían River Plate vs. Plate?

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Braian Romero.

DT: Marcelo Gallardo.

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Nicolás Burdisso, Nicolás Thaller y Alexandro Bernabei; Ángel González o Lautaro Acosta, Julián Aude, Facundo Pérez e Ignacio Malcorra; José López y José Sand.

DT: Luis Zubeldía.

¿A qué hora se enfrentan River Plate vs. Lanús?

Argentina: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 29).

¿En qué canal ver el River Plate vs. Lanús?

En Argentina, el partido River Plate vs. Lanús lo transmitirá la señal de TNT Sports por televisión. Para el resto de Sudamérica, el canal encargado de llevar el encuentro será ESPN 2.

Argentina: TNT Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2.

¿Cómo ver River Plate vs. Lanús por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Lanús por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play para ver River Plate vs. Lanús?

Para acceder a ESPN Play para ver el partido River Plate vs. Lanús, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

River Plate, últimos resultados

River Plate 4-0 Unión de Santa Fe

River Plate 1-2 Colón de Santa Fe.

Lanús, últimos resultados

Colón 1-4 Lanús

Lanús 4-2 Atlético Tucumán.

