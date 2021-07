River Plate vs. Lanús EN VIVO se enfrentan por la tercera fecha de la Liga Profesional 2021 de Argentina. Este compromiso se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús desde las 7.00 p. m. (horario peruano) y 9.00 p. m. (hora argentina). La transmisión la podrás seguir vía TV por la señal de ESPN 2.

Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás encontrar las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

River Plate vs. Lanús: ficha del partido

Partido River Plate vs. Lanús ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 28 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Ciudad de Lanús ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan River Plate vs. Lanús?

En territorio argentino, este partido River Plate vs. Lanús empezará a las 9.00 p. m. Revisa la guía de horarios para ver el duelo desde otras regiones.

Argentina: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 29).

River Plate intentará seguir por la senda del triunfo, que inició la fecha pasada con la goleada 4-0 sobre Unión de Santa Fe, cuando se mida en una nueva jornada del fútbol argentino a Lanús. El Millonario quiere ganar para ponerse a una sola unidad del puntero San Lorenzo, pero el Granate tiene la gran chance de convertirse en el nuevo líder si se queda con la victoria.

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten por la primera división desde agosto del 2019, cuando los de Núñez golearon 3-0. El saldo de sus duelos más recientes arroja un balance parejo, con tres duelos ganados para los pupilos de Marcelo Gallardo y dos para los dirigidos por Luis Zubeldía.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Lanús?

En Argentina, el partido River Plate vs. Lanús lo transmitirá la señal de TNT Sports por televisión. Para el resto de Sudamérica, el canal encargado de llevar el encuentro será ESPN 2.

Argentina: TNT Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2.

¿Dónde ver River Plate vs. Lanús vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver River Plate vs. Lanús por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Lanús por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play para ver River Plate vs. Lanús?

Para acceder a ESPN Play para ver el partido River Plate vs. Lanús, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de ESPN 2?

Además de partidos como el River Plate vs. Lanús, la señal de ESPN 2 transmite para Sudamérica lo mejor del fútbol argentino, así como torneos continentales de la región y de Europa (Copa Libertadores, Champions League, Europa League) y los principales juegos de las ligas de España, Inglaterra e Italia. También puedes ver la cobertura de otros deportes, como baloncesto, tenis, artes marciales mixtas, automovilismo, etc.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.