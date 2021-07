Adriano habla sobre la salud mental y manda mensaje de apoyo a Simone Biles

Simone Biles era una de las deportistas llamadas a brillar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sin embargo, no tuvo el mejor comienzo y en la prueba por equipos decidió retirarse por una lesión. No obstante, luego se confirmaría que no iba a competir más. ¿La razón? La medallista olímpica quería cuidar su salud mental.

La federación estadounidense indicó, a través de un comunicado, que la gimnasta artística número 1 del mundo se retiraba de Tokio 2020. Varios deportistas actuales y leyendas, como Michael Phelps, mostraron su apoyo a la deportista. Otro que mandó un mensaje de solidaridad a la norteamericana fue Adriano Leite Ribeiro.

Simone Biles obtuvo cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Foto: AFP

Conocido como ‘Emperador’, Adriano fue en su día el mejor jugador del mundo y estrella absoluta de la selección brasileña. Pero, tras el fallecimiento de su padre, su nivel recayó bastante hasta el punto de casi retirarse del fútbol. El delantero dijo en sus redes sociales que entiende a Simone Biles y exhortó a que se hable sobre el tema de salud mental .

“Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que eso es lo más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”, explicó la estrella estadounidense sobre su salida de los JJ. OO.

“ Simone, sé exactamente lo que estás pasando y no dejes que la gente te crucifique . ¡Sé feliz y cuida tu cabeza! Pasé por esto y hasta hoy me cuestionan. Que Dios perdone a estas malas personas”, indicó en sus redes sociales Adriano, quien tuvo su pico de rendimiento en el Inter de Milán, pero pasó por otros clubes como AS Roma, Flamengo, entre otros.

