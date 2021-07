Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal EN VIVO se miden en el Estadio Alejandro Villanueva por la final de la Copa Bicentenario 2021. La transmisión de este choque estará a cargo de la señal de Gol Perú por TV desde las 7.00 p. m., pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy en la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado con videos de los goles.

Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 27 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal?

El partido Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal está pactado para jugarse desde las 7.00 p. m. en el horario peruano. Revisa la guía completa de horarios para saber desde cuándo seguir el duelo en otros países de la región.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (miércoles 28).

En busca de su segundo título del fútbol peruano este año, Sporting Cristal disputará este martes la gran final de la Copa Bicentenario 2021 frente a Carlos A. Mannucci, club que ansía ganar su primer trofeo luego de su regreso a la máxima división en el 2019.

El conjunto trujillano demostró a lo largo del torneo un buen nivel, aunque en las dos últimas rondas sufrió para avanzar en tandas de penales. En las ‘semis’, Atlético Grau le propinó un susto al igualar el encuentro 2-2 tras una desventaja inicial de 0-2, pero afortunadamente para los trujillanos, el primer lanzador en la serie de lanzamientos desde los doce pasos del cuadro albo falló para un marcador 5-4 definitivo por esta vía.

El equipo rimense, por su parte, tiene el mérito de llegar a estas instancias y en simultáneo mantenerse vivo en un torneo internacional (Copa Sudamericana). El camino hacia esta final para los pupilos de Roberto Mosquera tuvo algunas ligeras complicaciones, pero se cimentó con justicia a base de triunfos en las tres rondas que jugó.

Carlos A. Mannucci y Sporting Cristal se verán las caras por primera vez esta temporada. El balance del historial reciente en duelos oficiales entre ambos clubes es de dos victorias a favor y un empate para los carlistas desde que estos consiguieron el ascenso a la primera división.

¿Qué canal transmite Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal?

Para que no te pierdas este enfrentamiento entre Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal en territorio peruano, deberás sintonizar la señal de Gol Perú, exclusiva de la programación de Movistar TV. Este canal cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Bicentenario, así como de otros torneos del fútbol local como la Liga 1 Betsson y la Liga 2.

¿Cómo ver Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal ONLINE?

Si deseas seguir la transmisión del Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal por internet, debes ingresar a Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde tienes a tu disposición el canal Gol Perú para su reproducción en dispositivos móviles, PC, Smart TV, etc. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado sobre las incidencias de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones de Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal

Carlos A. Mannucci: Heredia; Rabanal; Godoy, Benincasa, Lutiger; Núñez, Barco, Dioses, Felipe Rodríguez; Palomino, Noronha.

DT: Pablo Peirano.

Sporting Cristal: Solís; Lora, Chávez, Merlo, Loyola; Calcaterra, Távara, Gonzales; Ávila, Riquelme, Hohberg.

DT: Roberto Mosquera.

¿Dónde juegan Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal?

El escenario para el cotejo Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal será el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute. Este recinto deportivo se ubica en el distrito de La Victoria y es propiedad del Club Alianza Lima.

Historial de Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal

El único partido Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal que los rimenses pudieron ganar desde el 2019 fue un amistoso de pretemporada disputado a inicios de la temporada 2020.

Carlos A. Mannucci 3-3 Sporting Cristal | 30.09.20

Carlos A. Mannucci 0-1 Sporting Cristal | 23.01.20

Sporting Cristal 1-2 Carlos A. Mannucci | 03.11.19

Carlos A. Mannucci 2-0 Sporting Cristal | 18.05.19.

