El cuarto día de competencia oficial en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dejó otro momento anecdótico luego de que el boxeador marroquí Youness Baalla intentara morder la oreja de su rival, el neozelandés David Nyika, durante la pelea que ambos sostuvieron por la categoría de pesos pesados.

Aunque Nyika no se vio afectado por la acción de su adversario y ganó el duelo por 5-0, el Comité Olímpico Internacional (COI), a través de su grupo de trabajo especial para el boxeo, hizo oficial la descalificación del pugilista por su “su acción intolerable durante el combate”.

“El comportamiento antideportivo solo fue advertido por los Oficiales Técnicos de la BTF (siglas en inglés del grupo de trabajo) y el Delegado Técnico una vez finalizada la sesión en la que tuvo lugar el combate”, señala el informe, donde se especifica que Baalla “tuvo la clara intención de morder la oreja/cara de su oponente en el tercer asalto”, motivo por el cual quedó excluido de Tokio 2020.

Así fue la acción que protagonizó Youness Baalla

Lejos de mostrarse indignado por el intento de agresión, el ganador del encuentro le restó importancia al hecho a través de sus redes sociales, donde pidió a sus seguidores no hostigar al luchador.

“El calor de la batalla puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Esto forma parte del deporte. No tengo más que respeto por mi oponente y puedo apreciar la frustración que debe haber sentido. Por favor, no le contacten si no tienen nada bueno que decir”, escribió Nyika en su cuenta de Instagram.

Con información de AFP.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.