Talía Azcarate, periodista deportiva y exfutbolista de la selección peruana, es una de las principales comunicadoras que se embarcó en contribuir por la evolución del fútbol femenino desde su tribuna. Hoy, en un proceso de crecimiento del fútbol de mujeres y con el panorama por el clásico peruano analizó a los clubes de la competencia y al equipo que podría adueñarse del título de la temporada 2021.

¿Cómo ves la temporada de la Liga Femenina?

El objetivo es la profesionalización y no es fácil, es larguísimo. Hoy, que me toca estar desde el lado periodístico, las voy a apoyar siempre. Las que estuvimos y pasamos por el fútbol femenino sabemos todas las barreras que implica porque esto no pasa por el lado económico. Cuando yo estuve en la selección, que fue hasta el 2008, nos pagaban 5 soles diarios; entonces, las ganas pasaban netamente por el orgullo de representar al país.

Este campeonato resulta para mí muy esperanzador porque se está creciendo. Hasta hace muy poco no se veía real que fuera televisado, por ejemplo. Este año se han planificado 98 partidos y hay mucha diferencia en lo que pasó en el 2020 que no hubo nada.

La jornada 9 de la Liga Femenina 2021 inicia con el sábado 31 de julio. Foto: FPF

¿Este es el camino correcto?

Lo que las chicas pretenden del fútbol femenino es la profesionalización. Ellas se dedican a otras actividades para poderse sostener. Hay tres pilares que harían rendir al fútbol femenino: la televisación, los sponsors y los hinchas; el aforo que va al estadio y aunque ahora no se puede asistir a verlas, hay marcas que apuestan por ellas.

¿Consideras que hay un favorito en la competencia?

Universitario es el vigente campeón del torneo, ha jugado la Copa Libertadores pero para mí el favorito es Alianza Lima. Está Sandy Dorador; quien ha jugado conmigo en la selección, está Mirian Tristán, inacabable, excelente jugadora; está Adriana Lucar, Cindy Novoa, que para mí fue lo mejor que Universitario tuvo en el 2019. Si se trata de planteles, Alianza Lima es favorito.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes jugarán el próximo sábado 31 de julio. Foto: Movistar Deportes

Para la gente esto se definirá entre dos o tres clubes…

Alianza Lima es favorito, pero Cristal y la ‘U’ lo van a pelear sin ninguna duda.

¿Qué más aportaría a la Liga Femenina?

Vamos a ver brechas en cuestión de rendimiento de los equipos; tiene que equipararse de forma competitiva. Hay demasiada distancia entre la U, Alianza y los demás equipos. Cuando hay una diferencia de 13-0 es porque no hay una estructura para que puedan crecer. La idea es que primero llegue la profesionalización y luego que haya categorías.

¿La bolsa de minutos que se impuso ayuda en la formación?

La bolsa de minutos es una medida que contribuye, pero se tiene que trabajar en ello y no completar por completar, que no sea una obligación sino un proyecto que les permita desarrollar a la futbolista y al campeonato.

Universitario tuvo poca preparación y compitió este año en la Copa Libertadores, ¿crees que el próximo representante tendrá un mejor resultado?

Para competir el campeonato internacional hay otro camino por recorrer y corregir mucho, pero no hay que rendirse y en base de planificación se pueden lograr cosas importantes.

Universitario representó a Perú en la Copa Libertadores Femenina 2021. Foto: Universitario

En cuanto a la selección peruana, estos últimos meses hubo microciclos, ¿se podrían ver cambios en la próxima Copa Libertadores?

La selección va más allá de microciclos, esto tiene que ser más sostenido, ver canteras, Talento hay de sobra, el detalle está en tener la preparación adecuada; los microciclos son cosas de momento que se tienen en consideración. Doriva Bueno necesita que las chicas convocadas estén en actividad. La idea es que esto sea más sostenido, en el 2019 el torneo solo duró tres meses y el 2020 no hubo.

Deportivo Municipal se arma con la cantera y eso yo halago. Me parece loable el trabajo que hace Danitza Leyva en la formación de menores porque no es fácil formar un equipo femenino.

Este año hay un número grande de entrenadoras, esto también es importante...

Yo siempre lo he dicho, en el trabajo ni en deporte existe el género. Quien esté preparado para serlo bienvenido sea; lo que no está bien y no se debe permitir es que el género imposibilite ejercer una función o profesión; en ese sentido, hay muchas chicas preparadas para hacerlo pero hay estereotipos y paradigmas que la gente está acostumbrada. Me pasa a mí con las transmisiones, la gente no está habituada para ellos es raro pero si se da de forma más seguida van a verlo como normal. En el 2019 recién una mujer pudo comentar un partido internacional y fui yo, imagínate cuándo pasó. Este tipo de situaciones deben darse por preparación y no por cuota de género.

Por otro lado, me parece importantísimo que una marca de la envergadura de Nike sea auspiciador oficial de la Liga Femenina, una liga que hace poco era utópico que se podría transmitir en su totalidad. Está claro que la intención de la marca en darles visibilidad a ellas; Xiomara Canales que juega para Alianza vio su camiseta exhibida en una de las tiendas y gritó de la emoción porque eso no es habitual y que tendríamos que hacerlo normal, que ellas tengan una vitrina para que se muestren sus camisetas. Que ellas puedan ser una referencia nacional para las niñas y puedan adquirir una con el apellido de Novoa, Lucar u otra. Este tipo de cosas no es un detalle menor, son cosas que pueden marcar un antes y un después.

