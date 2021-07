Erling Haaland sobre su precio de 175 millones de euros: “Es mucho dinero por una persona”

Rompió su silencio. Luego de anotar 40 goles con la camiseta del Borussia Dortmund en la temporada 2020/21 , el nombre de Erling Haaland empezó a sonar con los equipos más grandes de Europa, entre ellos el Chelsea. De acuerdo a los medios internacionales, el conjunto inglés se puso como objetivo fichar al ‘Golden Boy’ para este curso. Sin embargo, parece que el delantero de 21 años seguirá en Alemania.

Los principales diarios ingleses informaron que los blues iban a ofrecer 175 millones de euros (206 millones de dólares) por Haaland, rumor que ha sido descartado por el propio futbolista.

“Hasta el día de ayer no había conversado con mi agente en un mes… tú me lo has dicho. Espero que sean solo rumores, ya que 175 millones de euros sería mucho dinero por una persona”, declaró el popular ‘Golden Boy’ en diálogo con Sky Sport.

En esa misma línea, el atacante noruego señaló que se encuentra disfrutando de su estadía en el Borussia Dortmund. “En primer lugar, me quedan tres años de contrato. Estoy disfrutando de mi tiempo aquí. Pero, por supuesto, el trofeo era importante porque eso es lo que quiero”, añadió.

Erling Haaland anotó un total de 40 goles con la camiseta del Dortmund en la temporada 2020/21: 27 en la Bundesliga, tres en la Copa de Alemania y diez en la UEFA Champions League.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.