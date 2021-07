Brasil vs. Arabia Saudí se miden EN VIVO en partido por la fecha 3 del Grupo D de fútbol masculino por los Juegos Olímpicos Tokio 2021 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 28 de julio. La transmisión por internet podrá ser seguida por Sport TV y Claro Sports a partir de las 3.00 a. m. de Perú desde el Saitama Stadium. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Brasil vs. Arabia Saudí EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Sport TV y Claro Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Si bien la delegación brasileña aún no aseguró su pasaje a cuartos de final, parece ser la escuadra con más posibilidades de sellar su boleto a la siguiente fase cuando enfrente a un plantel árabe que solo juega por cumplir el calendario.

Brasil vs. Arabia Saudí EN VIVO: ficha del partido

Partido Brasil vs. Arabia Saudí ¿Cuándo juegan? Miércoles 28 de julio del 2021 ¿Dónde? Saitama Stadium ¿A qué hora? 3.00 a. m. horario peruano ¿En qué canal? Sport TV y Claro Sports

Brasil vs. Arabia Saudí EN VIVO: posibles alineaciones

Brasil: Santos, Arana, Carlos, Nino, Alves, Guimaraes, Menino, Claudinho, Cunha, Antony y Richarlison

DT. Andre Jardine

Arabia Saudí: Al-Rubaie, Shahrani, Hindi, Amri, Abdulhamid, Al-Faraj, Al-Hassan, Al-Dawsari, Al-Najei, Khulaif y Hamddan

DT. Saad Al Shehri

Estadio: Saitama.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Arabia Saudí EN VIVO?

México: 3.00 a. m.

Perú: 3.00 a. m.

Chile: 4.00 a. m.

Colombia: 3.00 a. m.

Ecuador: 3.00 a. m.

Bolivia: 4.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 a. m.

Paraguay: 4.00 a. m.

Venezuela: 4.00 a. m.

Argentina: 5.00 a. m.

Brasil: 5.00 a. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 a. m.

Francia: 10.00 a. m.

¿En qué canales ver Brasil vs. Arabia Saudí EN VIVO?

Perú: ATV

Argentina: TyC Sports, TV Pública y DeporTV

Bolivia: Bolivisión

Chile: TVN

Colombia: Caracol Televisión

Ecuador: RTS

Brasil: Globo, BandSports, Sport TV

Paraguay: SNT

México: Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión

Estados Unidos: NBC

Latinoamérica: Claro Sports (YouTube: Marca Claro).

¿Cómo ver Brasil vs. Arabia Saudí vía Claro Sports ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Brasil vs. Arabia Saudí por internet, puedes sintonizar el canal de YouTube Marca Claro, cuenta oficial de Claro Sports en esta plataforma. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te ofrece el marcador actualizado minuto a minuto de este compromiso.

