El nuevo campeón en el trampolín de 10 metros sincronizado lo dijo fuerte y claro: “Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico”.

Esas fueron las palabras de Tom Daleyen luego de llevarse la medalla de oro, junto a su compatriota Matty Lee, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Otros atletas LGTBI pueden mejorar la vida de los más jóvenes que se sienten “atemorizados y solos”, dijo Tomo. Foto: EFE

En su contundente mensaje de apoyo a todos los que se sienten como él se sintió en el pasado, dijo que también otros atletas LGTBIQ+ pueden mejorar la vida de los más jóvenes que se sienten “atemorizados y solos”.

“ Espero que cualquier persona LGTBIQ+, no importa lo solo que se sienta, sepa que no lo está, y que puede conseguir lo que quiera . Hay una familia deportiva que lo apoyará. Me siento muy fortalecido al decirlo porque cuando era joven pensé que nunca conseguiría nada”, aseveró.

“Cuando era pequeño, pensaba que nunca sería nadie porque no era para la sociedad lo que querían que fuera. Ver ahora a personas LGTBIQ+ participando en los Juegos Olímpicos puede dar esperanza a los jóvenes”, añadió el ganador

Cuando Daley hizo su primera aparición mundial en Pekín 2008, con apenas 14 años, solo una veintena de deportistas se habían identificado abiertamente homosexuales; no obstante, en esta competición de Tokio 2020 ya son más de 160.

Primera medalla de oro para Tom Daley

La medalla de oro en Tokio 2020 es la primera que conquista Daley; sin embargo, no es la única que consiguió como premio, pues se hizo con la de bronce en anteriores competiciones.

Thomas Daley y Matty Lee de Gran en su camino a ganar el oro en la final de saltos sincronizado de 10 metros en el Centro Acuático de Tokio 2020. Foto: EFE

Tampoco es la primera vez que da visibilidad al movimiento LGTBIQ+. En 2013, a sus 19 años, luego de subirse al podio en Londres 2012, grabó un vídeo que publicó en YouTube para compartir una noticia con sus seguidores sobre su vida personal. “Al llegar la primavera de este año, mi vida cambió al conocer a alguien que me hacía sentir feliz y ese alguien es un hombre”, explicó en aquella oportunidad.

En 2014, se conoció que el guionista estadounidense Dustin Lance Black, ganador de un Oscar en 2009 por el guion del biopic del activista Harvey Milk, era la persona que comparte su vida con el deportista. Dos años más tarde, Tom volvió a triunfar en Río 2016.

De las piscinas a ser activista e influencer

Junto a su esposo Dustin, con quien se casó en 2017 en Inglaterra, Daley se sumó en los últimos años a diferentes causas en favor de la visibilidad. Como muchas otras personas LGTBIQ+, él reveló que fue víctima del bullying en su etapa escolar y, por ello, ahora difunde una campaña contra la homofobia.

Sus logros no solo están en las piscinas, ya que por su físico bien cuidado fue elegido como el ‘hombre más sexy del mundo’ por la revista Attitude en 2013 y 2014. En una de las publicaciones explicó que también le encantaría contraer matrimonio y ser padre, lo cual se cumplió en 2018.

Su gran trabajo deportivo le permitió, en reiteradas oportunidades, defender los derechos y la igualdad para todos. En los Juegos de la Commonwealth en 2018, pidió que la mancomunidad elimine las leyes que penalizaban la homosexualidad.

“Me siento muy afortunado por poder ser quien soy abiertamente y sin preocupaciones. Espero que algún día todos los deportistas de los países de las Commonwealth puedan ser libres para competir también siendo abiertamente las personas que son”, escribió en ese entonces en Twitter.