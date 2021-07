Nicolás Pacheco, representante peruano en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, participó en la competencia de skeet masculino. Tuvo un gran desempeño, pues acertó a 50 platos de los 50 posibles y parecía que clasificaba a la final; sin embargo, el juez a cargo detectó una penalidad, por lo cual se le restó un plato que terminó siendo decisivo.

“Por decisión del juez me quitaron un plato. No me voy a meter a discutir sobre la decisión del juez. A veces nos tocan esas cosas, juega a favor de unos y para otros en contra”, declaró Pacheco a RPP. El peruano trató de recuperar esa penalización, pero no tuvo resultados. De esa manera afrontó el shoot off, con tal de volver a ser considerado para la final, aunque no resultó a su favor.

Solo los 6 primeros de 30 tiradores pasaban a la final de Tiro en la modalidad skeet. Foto: IPD

¿Qué penalizó el juez?

El polémico plato que se le restó a Nicolás Pacheco fue porque, según las reglas del skeet, la culata de la escopeta del competidor debe estar a cierta altura de las costillas para considerarse válida. A pesar de que se reclamó por la sanción, no fue procedente y tuvo que luchar el repechaje, del cual tampoco pudo salir victorioso.

“He dado hasta lo que no tengo y solo me queda agradecer a todo el mundo que me ha apoyado, a todo los peruanos. Y les pido disculpas, porque dejé todo en la cancha para estar en esa final y luchar por esa medalla olímpica, que es mi sueño”, confesó el tirador peruano con la voz quebrada.

Nicolás Pacheco ocupó el octavo puesto, por lo que merecería el diploma olímpico que se otorga a los primeros ocho. El peruano mejoró su marca, ya que en Londres 2012 fue el 31. Además, mencionó que se preparará para su próxima meta: los Juegos Olímpicos de París 2024.

