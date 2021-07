Tokio 2020: pesista chino ganó la medalla de oro con una técnica sorprendente

Li Fabin ganó la medalla de oro en la prueba de levantamiento de pesa el último domingo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deportista de nacionalidad china, que fue campeón mundial de la halterofilia en 2019 y subcampeón en 2018, era una de las grandes esperanzas de su nación para subirse al podio y lo conquistó con su estilo, que sorprendió a todos.

El pesista de 28 años no solo se adjudicó la medalla en la categoría de 61 kilos, sino que logró levantar 166 kilogramos sosteniéndose en su pierna izquierda, mientras que su pierna derecha la mantuvo en el aire una vez que la barra estaba sobre su cabeza. A pesar de su rareza, no es ilegal lo que hizo. De igual manera, no es para nada habitual y su nombre es Flamenco.

El asiático consiguió la asombrosa hazaña en su primer intento en el envión (el levantamiento de pesas está dividido en dos pruebas: arranque y envión, donde el atleta debe sostener el peso con todo su cuerpo), pero Li solo necesitó de una extremidad inferior en el piso.

Esta técnica, que podría ocasionar serías lesiones a quien lo practique, para el pesista chino fue una manera de controlar la carga que levantaba.

“Tengo una fuerza y unos músculos centrales muy fuertes”, dijo Li y agregó: “Sé que este movimiento agrada a la audiencia, pero no sugiero que la gente haga el mismo movimiento. Podría provocar lesiones”. En este sentido, insistió: “Pararse sobre una pierna no es un movimiento de equilibrio normal. Solo puedo hacerlo porque tengo una gran fuerza en los músculos de la base y el abdomen”.

No es la primera vez que impresiona con su técnica. En los campeonatos asiáticos de 2017 también lo hizo. En ese entonces, sostuvo que no era para “humillar” a sus rivales, sino para controlar el peso.

La final de halterofilia en Tokio 2021 de la categoría de 61 kilogramos se definió entre Li Fabin y el campeón de los Juegos Asiáticos, Eko Yuli Irawan.

La medalla de plata fue para el indonesio Eko y el bronce para el kazajo Igor Son. Foto: EFE

El flamante ganador se quedó con el oro al levantar 172 kilos en clean and jerk, que sumado a los 141 kilos logrados con el movimiento Snatch pudo completar un total de 313. En tanto, la medalla de plata fue para el indonesio Eko y el bronce para el kazajo Igor Son.