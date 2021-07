Lucca Mesinas en Tokio 2020: “Perdón a toda la gente del Perú por no haber pasado”

Lucca Mesinas y el surf peruano dejaron huella en Tokio 2020. El deportista peruano perdió este lunes ante Owen Wright, de Australia, en los cuartos de final de la categoría masculina en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, indicó que esta competencia le servirá mucho de experiencia y que planea superarse en el siguiente torneo.

El participante era el último sobreviviente de los surfistas nacionales en seguir en competencia , ya que Miguel Tudela y Sofía Molanovich fueron eliminados en la ronda anterior, mientras que Daniella Rosas se quedó en la fase de repechaje. Por otro lado, recalcó que ha sido un gran paso para que el surf peruano siga creciendo y pronosticó un buen futuro de este deporte en el país.

Mesinas fue el surfista peruano que llegó más lejos. Foto: Milagros Crisanto

“Perdón a toda la gente del Perú por no haber pasado (a semifinales). Traté de dar todo, no se si pude haber dado más, tal vez. Siempre trato de representarlos lo mejor posible y, si no es así, me siento muy triste. Estos son campeonatos que me motivan para seguir entrenando y representando a Perú en los que sigan viniendo , pero todavía hay un largo camino, así que hay que seguir”, sostuvo.

Lucca manifestó que el mar no le ayudó mucho y que buscó las mejores olas posibles. “La lluvia no afectó tanto, sino las olas que estaban cerradas y difíciles de encontrar. Creo que cambió bastante el mar desde que llegué hasta mi heat. Estaba un poco más abierto al comienzo, después se puso bastante complicado”, indicó.

Así quedó el puntaje del duelo entre Lucca Mesinas y Owen Wright. Foto: Marca Claro

Por último, mandó un gran saludo afectivo al Perú: “Quiero agradecer a toda la gente que estuvo mirando, mandándome las vibras, tengo varios mensajes por contestar. Quiero agradecerles por haber madrugado y mandado las mejores vibras , se siente todo el apoyo. Lamentablemente, me voy del campeonato con este puesto, pero seguimos porque aún tengo una carrera larga por hacer”.

“Saludos a mi familia, a mi enamorada, a todos mis amigos que me han estado apoyando, a toda la gente linda del Perú. Muchas gracias, muchachos, de corazón se los agradezco. Demasiado”, concluyó Lucca Mesinas.

