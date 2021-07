Lucca Mesinas en Tokio 2020: “Perdón a toda la gente del Perú por no haber pasado”

Lucca Mesinas y el surf peruano dejaron huella en Tokio 2020. El deportista peruano perdió este lunes ante Owen Wright, de Australia en los cuartos de final de la categoría masculina en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, indicó que esta competencia le servirá mucho de experiencia y que planea superarse en el siguiente torneo.

“Perdón a toda la gente del Perú por no haber pasado (de fase), traté de dar todo, no se si pude haber dado más... tal vez. Perdón chicos, siempre trato de representarlos lo mejor posible y si no es así, me siento muy triste. Pero, estos son campeonatos que me motivan para seguir entrenado y representando a Perú en los campeonatos que sigan viniendo, todavía hay un largo camino. Así que hay que seguir”, sostuvo.

“Quiero agradecer a toda la gente que estuvo mirando, mandándome las vibras, tengo varios mensajes en Instagram, Facebook... Quiero agradecerles por haber madrugado y haberme mandado las mejores vibras, se siente todo el apoyo. Lamentablemente, me voy del campeonato con este puesto, pero seguirnos porque aún tengo una carrera larga por aprender”, agregó Lucca.

