El Marko Carrillo que volvió de Río 2016 no es el mismo que estará en Tokio 2020. Con mucha más experiencia y una medalla panamericana, el tirador peruano está listo para disparar todo su talento en sus segundos JJ. OO.

El tiro es un deporte donde lo mental es muy importante. ¿Cómo hacer para que la ansiedad no afecte?

Gracias a Dios la experiencia que tengo en el deporte me ha permitido tener separado el ámbito personal de mi desempeño. Creo que las personas tienen que ir superando cosas para afrontar otras, los deportistas no estamos exentos de esta realidad, es por eso que necesitamos separar las cosas para competir al más alto nivel.

Vienes de obtener un cuarto lugar en el Mundial de India...

Sí, fue una experiencia muy bonita, veníamos de un año y medio de para, con solo dos semanas de preparación consistente. El resultado fue un éxito porque clasificamos primeros a la ronda final, igualé mi propio récord y fue histórico porque una final de Mundial nunca había tenido a un peruano. Ya en la final, una desconcentración hizo que perdiera una serie de puntos importantes y me dejó en cuarto lugar sin medalla. Pero bueno, me permitió darme cuenta de que puedo alcanzar grandes cosas a nivel mundial.

¿Qué tanto has evolucionado de tu participación en Río 2016 a la de Tokio 2020?

El Marko que iba temeroso o que no sabía que no podía dar ya no existe. Ahora soy un deportista que ya sabe lo que es competir al más alto nivel, que ha probado un poquito de gloria, ha ganado medallas y tiene ganas de pelear grandes cosas, y eso me lo dio justamente la experiencia.

¿Qué tanto afectó el no poder usar por buen tiempo el polígono de Las Palmas?

Afectó mucho porque no teníamos instalaciones donde practicar, fue un doble golpe, primero la pandemia nos obligó a confinarnos y luego la falta de comunicación que hubo para poder gestionar el ingreso de los deportistas. Luego de que se habilitó, ayudó mucho para afinar algunas cosas en la preparación, se pudo hacer un evento de tiro. Esa cancha es una de las mejores del mundo y me pone contento que se pueda volver a usar.

¿Te genera presión el hecho de que el tiro nos haya dado 3 medallas olímpicas?

Particularmente no siento ningún tipo de presión de este tipo. Sé que el tiro siempre aporta mucho al medallero, pero nosotros tenemos claro que venimos entrenando bien y que vamos a dar todo. Al final la mayor satisfacción es saber que hemos dejado alma, corazón y vida en la cancha. Si los resultados nos acompañan, mejor aún.

¿Qué tan importante ha sido tu padre en tu carrera?

A mi papá le agradezco el haberme enseñado este deporte y el haberme inculcado los valores deportivos para poder llevarlo a otro nivel. Yo lo he visto ganar medallas y él siempre fue mi modelo a seguir desde que era pequeño. Él me está acompañando desde el 2019 y hemos alcanzado una relación que no se tiene así nomás con un entrenador, su compañía me da tranquilidad y estoy feliz de que vayamos a nuestros primeros Juegos Olímpicos juntos.

¿Te ilusiona que tus hijos puedan practicar el tiro?

Mi hijita Ana Paula, que está próxima a cumplir 10 años, me ha comentado que le gustaría practicar el tiro y eso toca mis fibras como papá, ya que uno sabe lo complicado que es ser deportista en el Perú, pero por otro lado me emociona que le interese mi deporte. Al final será su decisión, pero yo feliz de que intente emular un poco lo que hago.

Sabía que...

Primer round. Marko quedó en el puesto 29 en los 10 m de pistola de aire. Volverá a disparar el sábado 31 (6:30 p.m., hora peruana) en su prueba fuerte, los 25 m de tiro rápido.

Cambio. Marko participó en los 50 m en Río 2016, una modalidad descontinuada. Esto no lo afectó, “fue como volver a mis inicios”, indicó.

