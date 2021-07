Tokio 2020: Juan Pablo Varillas aseveró que dio “todo en la cancha” pese a caer eliminado

Por Milagros Crisanto desde Tokio, Japón. Enviada especial de La República

Juan Pablo Varillas no pudo ante el ‘Peque’ Schwartzman y terminó derrotado por 7-5 y 6-4. Pese a que se va eliminado de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en primera ronda, el peruano señaló que disfrutó este momento al máximo porque “no todos los días estás en eventos así”.

“Fue un partido muy parejo que al final en el marcador y en los puntos claves te das cuenta un poquito la diferencia de nivel. Creo que me fue muy bien. Tuve chances que no pude aprovechar”, empezó declarando la raqueta nacional en exclusiva para La República Deportes .

“Yo di todo en la cancha, traté de hacer mi juego, lo que trabajé con mi entrenador, también traté de disfrutar al máximo porque no todos los días estás en eventos así”, continuó agregando Varillas.

El peruano también se refirió al rival que le tocó enfrentar. “Son partidos que te marcan, no todos los días puedes enfrentar a un jugador que está trece en el mundo y que estuvo hace unos meses en el top 10 , entonces hay que aprender y seguir para adelante”.

Asimismo, habló sobre su preparación para llegar a Tokio 2020. “Yo entré a este torneo muy sobre la hora, tampoco es que tuve mucho tiempo para prepararme para las condiciones y la cancha, no es una excusa obviamente. Es una cancha dura, sé cómo es, me hubiese gustado prepararlo de mejor manera. Vengo jugando varios torneos un poco más grandes de los que venía jugando hace un año y estoy tranquilo por mi nivel porque estoy jugando muy bien, me siento bien dentro de la cancha”.

“Hoy vino Álvaro (Torres) a verme y le agradecí al igual que todos los que vinieron (Presidente del IPD, Presidente del COP que se hayan tomado la molestia de venir”, continuó declarando Varillas. “Solo tengo palabras de agradecimiento para la gente que se quedó despierta para verme”.

Finalmente Juan Pablo Varillas confirmó que irá al Viejo Continente para prepararse. “Me voy a Europa una semana a una torneo y después me regreso a Lima para ahora sí preparar en cancha dura lo que va a ser el US Open”.

