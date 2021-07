Tokio 2020: Joaquín Vargas, el tiburón del futuro

Los Juegos Olímpicos son el evento con el que todos los deportistas sueñan. Muchos de ellos luchan toda una vida por una opción de competir bajo el cobijo de esos cinco aros olímpicos. Por eso, es inevitable emocionarse cuando un joven, con toda una carrera por delante, prueba sus primeros momentos de gloria.

El nadador piurano Joaquín Vargas hizo su debut en Tokio 2020 con solo 19 años. Es el más joven de la delegación peruana (superando por un mes a Daniella Rosas) y sus antecedentes solo hacen imaginarnos que un futuro brillante le espera.

Vargas saltó a las aguas del Centro Acuático de Tokio en el carril 2 de la segunda serie eliminatoria de los 400 metros de estilo libre. Solo los 8 mejores de todas las series clasificaban, así que el debía concentrarse no solo en sus rivales de turno. Finalmente, su tiempo de 3:52:94 solo le alcanzó para lograr el tercer lugar de su heat, mas no el pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, esto no desmotivó a Vargas, de hecho, compartió muy emocionado la satisfacción que sintió por su actuación. “Bastante feliz, estaba muy emocionado así que le di mucho más fuerte de lo que debía, eso me pasó un poco factura. Pero superfeliz con mi resultado, es el mejor tiempo que he hecho en preliminares, de hecho, el segundo mejor tiempo de mi vida”, aseguró.

Y es que su primera aventura olímpica le ha abierto los ojos a sus propias capacidades. En una edad en la que la consigna es absorber la mayor cantidad de experiencia posible, Joaquín se está dando cuenta de lo que puede hacer.

Joaquín vuelve al agua a las 5:17 a.m. de hoy, en la prueba en la que se siente más cómodo: los 200 metros de estilo libre. “Estoy bastante emocionado porque los primeros 200 metros los pasé dos segundos más rápido de cuando hice mi mejor marca. El ritmo que he mantenido en el 400 está cerca al que tengo en 200, así que estoy con buenas vibras para hoy”, indicó.

Todo se resume a los números y de eso él sabe mucho. En su aún corta carrera ha acaparado una gran cantidad de récords a nivel nacional, incluyendo los 100 metros de espalda (57.40), 400 metros libre (3:55.54, 3:54.64 y 3:52.18), 800 metros libre (8:11.70) y 200 metros libre (1:49.71), el que buscará superar la mañana de hoy.

La natación peruana tiene a un prospecto prometedor que está usando los Juegos Olímpicos de Tokio tal y como se espera de él. Una oportunidad de oro para mejorar sus marcas personales en el mejor escenario del mundo y para que nosotros veamos el futuro con más optimismo.