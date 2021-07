Tokio 2020: atleta es apartado de la Villa Olímpica por denuncias de abuso sexual

El esgrimista suplente de Estados Unidos, Alen Hadzic, de 29 años, ha sido separado de sus compañeros y alojado en un hotel alejado de la Villa Olímpica en Tokio debido a las graves denuncias por abusos sexuales presentadas por tres víctimas y cometidos entre 2013 y 2015.

La medida ha sido calificada como un plan de seguridad por parte del equipo olímpico de esgrima estadounidense frente al temor de algunas esgrimistas por su seguridad y bienestar. Inclusive, Hadzic llegó a tierras niponas en un vuelo aparte, según informó El País.

La historia del deportista inicia tras haber clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en mayo. Poco tiempo después comenzaron a revelarse acusaciones en redes sociales, donde lo señalaban como un depredador sexual y un violador.

En ese sentido, el 2 de junio, US Center for SafeSport, una organización encargada de proteger a los atletas olímpicos frente a casos de violencia a sexual, física y emocional, determinó que Hadzic no sea parte de ninguna competencia de esgrima, por lo que tampoco estaría en los juegos. Sin embargo, la decisión fue apelada.

El 29 de junio, la acción legal del esgrimista culminó con la intervención de un mediador que dijo que la suspensión era “inapropiada para las denuncias” que existían. Además, determinó que el deportista no debía tener contacto con las víctimas que lo habían denunciado por abusos sexuales.

Hasta el momento son seis mujeres esgrimistas, entre ellas dos competidoras olímpicas, quienes han alzado su voz de protesta porque Hadzic represente a los Estados Unidos debido a que pone en riesgo a otras compañeras.

En declaraciones a USA Today, Alen Hadzic rechazó todas las imputaciones, no obstante, en su historial existe un caso concreto que lo involucra con un posible delito sexual. Este ocurrió en 2013, cuando la Universidad de Columbia aplicó su reglamento relacionado con “el sexo no consentido” para suspenderlo, luego de la denuncia de una compañera.

El jueves último, Michael Palma, abogado del esgrimista norteamericano, dijo para The New York Times que su defendido será enviado a un lugar más cercano a la Villa Olímpica y agregó que el equipo de esgrima de Estados Unidos sabía de todas las acusaciones y nunca impidió que Hadzic represente a su país en cualquier competición.